31 Mart 2019 17:06
31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
31 Mart yerel seçimlerinde bazı yurttaşların oy kullanmaya kedi, köpek, papağan ve horozuyla gitmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Fotoğraflar: AA
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurttaşlar sandık başına gitti. Sandığa kedi, köpek, papağan ve horozuyla giden yurttaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
(HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: yerel seçim
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