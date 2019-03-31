Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
Konya'da zihinsel engelli R.B.Ç.'ye, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Konya'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı genç kadına parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y. (40) tutuklandı.
DHA’nın haberine göre, cinsel saldırı 31 Mart günü merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, E.Y. ve R.B.Ç.'nin yanına gitti. R.B.Ç.'nin E.Y.'nin kendisini tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, E.Y.'yi gözaltına aldı.
KADININ ENGELLİ OLDUĞUNU FARK ETMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
E.Y. polise verdiği ifadesinde R.B.Ç'nin zihinsel engelli olduğunu bilmediğini ileri sürdü. E.Y, yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. (HABER MERKEZİ)