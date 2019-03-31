Zihinsel engelli genç kadına taciz iddiasına gözaltı

Konya'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı genç kadına parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu ileri sürülen E.Y. (40) gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, taciz saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli B.S. parkta gezerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre sonra B.S.'yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü. E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, tuvalete girerek E.Y. ve B.S.'yi dışarı çıkardı. B.S.'nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.'nin kendisini tuvalete götürerek tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi.

Gözaltına alınan E.Y. ile tacize maruz kaldığı belirtilen B.S. ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)