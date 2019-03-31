İran ve Irak arasında ücretsiz vize uygulaması başlıyor

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği, İran ve Irak arasında ücretsiz vize uygulamasının yarın başlayacağını duyurdu.

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Bağdat Büyükelçiliği ve ülkedeki tüm başkonsolosluklarda İran'a seyahat etmek isteyen Iraklılara yarından itibaren ücretsiz vize verilecek" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Iraklılara tüm vize çeşitlerinin ücretsiz olacağı da kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 11 Mart'ta Bağdat'a ziyareti sırasında iki ülke arasında ücretsiz vize uygulaması anlaşması imzalanmıştı. (Bağdat/AA)