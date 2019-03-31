31 Mart 2019 14:39
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 15:56

Denizli Acıpayam'da 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bölgede son 11 günde dört kez 4.0'ın üzerinde deprem oldu.

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Denizli Acıpayam'da 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler

Fotoğraf: DHA

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    Denizli'nin Acıpayam ilçesi bu kez 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremde kullanılmayan 2 katlı bir ev ile bir ahırda çökme meydana geldi.

    Deprem sonrası Uçarı, Oğuz, Karahüyük ve Apa mahallerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Bazı evlerde çatlaklar tespit edildi.

    Karahüyük Mahallesi'nde İbrahim Sözil'e ait kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev ile içerisinde hayvan bulunmayan bir ahır çöktü. Yıkılan evin etrafı, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

    Depreme sandık başında yakalanan seçmenler ise kısa süreli korku yaşadı. Bir süre ara verilen oy verme işlemine ilçe seçim kurulundan gelen kararla tekrar devam edildi.

    Öte yandan depremi hisseden vatandaşların dışarıda bekleyişi sürüyor.

    Uçarı Mahallesi'nde yaşayan Ali Bahçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntı başladığında çok korktuklarını söyledi.

    Ahmet Uy ise evin "beşik" gibi sallandığını ve hemen dışarıya çıktığını belirtti.

    Ayşe Uy da depremi hissettiğinde çocuklarını dışarıya çıkarttığı ifade ederek, "Daha öncede de oldu alıştık artık. Aşağıdan büyük bir gürültü geldi. Çok korktuk." dedi.

    Eşyalarını almaya geldikleri sırada depremi yaşadıklarını dile getiren Zeynep Uy ise evlerinin önceki depremde zarar gördüğünü hatırlattı.

    20 MART'TA 5.5'LE, 27 MART'TA 4.3'LE SALLANDI

    20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremde 22 kişi yaralanmıştı. 27 Mart'ta ise 4.3'lük deprem meydana gelmişti.

    Bölgede bugün saat 14.30'da AFAD'a göre 4.9, Kandilli'ye göre 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. 14.45'te ise AFAD'a göre 4.1 büyüklüğünde olan bir deprem daha meydana geldi.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Denizli Valisi Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Binalarımız boşatılmıştı, özellikle hasarlı binalar. Çadır dağıtılmıştı. Vatandaşımız dağıtılan çadırlarda kalıyor. Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasarlı binalarda hasar artmış olabilir. Az hasarlı, çok hasarlıya dönüşmüş olabilir. Onların tespitlerine başlayacağız. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi." diye konuştu.

    "Oy verme işlemini sekteye uğratacak bir durum var mı?" sorusu üzerine Karahan, "O konuda tedbir alınmıştı zaten. O konuda bir aksama yok. Oy verme işlemleri devam edecek." dedi.

    "DENİZLİ'DEKİ DEPREM ARTÇI DEĞİL"

    Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin 20 Mart'taki 5,5 büyüklüğündeki depremin artçısı değil, ana faya bağlı gelişen yeni bir deprem olduğunu söyledi. 

    Depremlerin Acıpayam grabenini batıdan sınırlayan fayın 5,5 büyüklüğünde deprem üretmesiyle başladığını kaydeden Sözbilir, en büyükleri 4,5 ve 4,8 olan çok sayıda artçı deprem geliştiğini ifade etti.

    "BENZER BÜYÜKLÜKLERDE YENİ DEPREMLERE YOL AÇABİLİR"

    Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

    "Bu, ana faya bağlı bir fayda gelişen yeni bir deprem. Acıpayam grabeninde 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana faya bağlı en az 5 antitetik ve sintetik fay bulunuyor. Bu nedenle faylar birbirini tetiklemekte ve deprem fırtınasının devamını sağlamaktadır. 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana fay, güneyde Fethiye-Burdur fay zonuyla bağlantılıdır. Kuzeyde ise Cankurtaran fayına doğru devam etmektedir. Bu nedenle Acıpayam havzasında devam eden deprem fırtınası, kuzeye Denizli'ye doğru veya güneye Fethiye-Burdur fay zonuna doğru göç edebilir, benzer büyüklüklerde yeni depremlere yol açabilir." dedi.

    Sözbilir, evinde hasar oluşanların mutlaka resmi kurumlara başvurması gerektiğini vurguladı. (HABER MERKEZİ)

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