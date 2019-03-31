31 Mart 2019 12:38
Suriye'de bir asker yaşamını yitirdi
Suriye'nin Azez bölgesinde havanlı saldırı sonucunda 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Fotoğraf: TSK
Suriye'nin Azez bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu noktaya yapılan havanlı saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Melkiye bölgesinde meydana geldi. Saldırıda 1 asker yaşamını yitirirken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)
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