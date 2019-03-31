Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 19 yaralı

Mardin, Diyarbakır ile İstanbul'un Kadıköy ve Esenyurt ilçelerinde muhtar adayları ve yakınları arasında kavga çıktı. Mardin'de çıkan kavgalarda toplam 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde ise muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kadıköy'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Esenyurt'ta ise 7 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada ise 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde ise muhtar adayları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kadıköy ve Esenyurt'ta da muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi bıçaklandı. Esenyurt'ta ise 7 kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE 1 YARALI, ESENYURT'TA 7 GÖZALTI

Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA 2'Sİ AĞIR 14 KİŞİ YARALI

Fotoğraf: DHA

Bozbağlar Mahallesi'ndeki Hayderekan İlkokulu'na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarma, okul çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe ve Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA

MARDİN'DE TOPLAM 4 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: AA

Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Dara Mahallesi'nde muhtar adayları İbrahim Bilgiç ile İsmail Bilem'in taraftarı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara çağrılan sağlık görevlilerince müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri de köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

MİDYAT'TA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Mardin'in Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Midyat'ın Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki muhtar adayının yakınları arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Adil Özgün (37) ve Hamit Özgün (65) bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Adil Özgün ameliyata alındı. Polis isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken mahalledeki güvenlik önlemlerini de artırdı. (HABER MERKEZİ)

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