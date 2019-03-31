Adaylar ve siyasi parti liderleri oylarını kullandı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitmeye başladı. Saat 08.00 itibariyle tüm illerde sandıklar açıldı, seçmenler oy kullanıyor. Oy verme işleminin başlamasının ardından siyasi parti liderleri ve adaylar da oylarını kullanmak için sandığa gitti.

AKP’NİN ANKARA ADAYI ÖZHASEKİ, OYUNU YENİMAHALLE'DE KULLANDI

Fotoğraf: Metin Aktas/AA

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'de Sofuoğlu İlkokulu’nda eşi ile birlikte oy kullandıktan sonra gezetecilere kısa bir açıklama yaptı. Özhaseki, ortaya çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini dile getirdi. “Ankaramız için de, ülkemiz için de hayırlısı olsun diyoruz” diyen Özhaseki, seçim sonuçlarını AKP Genel Merkezi’nden takip edeceğini söyledi. Kampanya sürecini “çok keyifli bir maraton” olarak tanımlayan Özhaseki, kendisine oy vermeyen insanların dahi kendisiyle sohbet ettiğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU OYUNU KULANDI: GÜZEL BİR HAVA VAR

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte Çukurambar’da bulunan Arjantin İlkokuu’nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile fotoğraf veren Kılıçdaroğlu, “İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaktır. Güzel bir hava var” dedi.

HDP'NİN ÇANKAYA ADAYI KERESTECİOĞLU OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: MA

HDP Çankaya Belediye Başkan Adayı Filiz Kerestecioğlu, Çankaya Lisesi'nde oyunu kullandı. 1098 nolu sandıkta oyunu kullanan Kerestecioğlu oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Kerestecioğlu, “Hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün halklarımıza Türkiye’nin geleceğine hayırlı olsun. Barış, demokrasi, artık bir nefes getirsin. Seçimin, sakin ve huzurlu geçmesini diliyorum. Çünkü bu bir seçim, savaş değil ve mutlaka aslında bir kaybedende olacak. Ama herkesin haysiyetiyle kazanmasını ya da kaybetmesini temenni ederim” dedi.

MANSUR YAVAŞ: EN DÜZEYSİZ SEÇİM OLDU

Fotoğraf: Binnur Ege Gürün/AA

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, oyunu Ankara Çankaya'da bulunan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı. Yavaş, eşi Nursen, kızı Armağan Yavaş ile birlikte Çukurambar Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ne geldi. 4297 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yavaş, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük Ankara ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.

DEVLET BAHÇELİ: HUZUR İÇİNDE BİR SEÇİM TAMAMLANMIŞ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli | Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı. 1326 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Olgunluk ve huzur içinde bir seçim tamamlanmış oldu" dedi. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Bağlı bulunduğunuz ilçede ilk kez MHP dışında başka bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna, "Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim" diye yanıt verdi. Bahçeli, ardından okuldan ayrıldı.

KOCAELİ BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI REYHAN BAŞARAN OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Körfez İlimtepe 17 Ağustos İlk ve Ortaokulu'nda 1189 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Başaran, "10 Şubat'tan bu yana kentimizde yaşayan işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, yani her kesime ulaşmaya çalıştık. İyi bir süreç geçirdik. Dilerim ki bundan sonrası kentimiz için, ülkemiz için çok daha iyi olur" dedi.

TEMELLİ: YARINDAN İTİBAREN DEMOKRASİ VE BARIŞ ADINA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞAYACAĞIZ

Fotoğraf: HDP

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Türkiye halklarına, emekçilere, kadınlara, gençlere, herkese; bu ülkede mağdur olmuş herkese hayırlı olsun. Rüzgar erken geldi. Bir demokrasi rüzgarı, bir barış rüzgarı esiyor. İnanıyoruz ki Türkiye'de bu seçimler her şeyden önce siyasetin dilini üslubunu değiştirecek. Siyasetin dilini ayrımcılıktan nefret söyleminden kurtaracak ve Türkiye'de yeni yaşama, bu yeni yaşamı umut edenlere değişim rüzgarı estirecek" dedi.

AKÇADAĞ BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ ADAYI NEJDET BALİ OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali, Durulova Mahallesi'ndeki Köy Evi'nde (Kültür Evi) kurulan 1052 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER: İYİ BİR SONUÇ ÇIKACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener | Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, "Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi. Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu. Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak" şeklinde cevap verdi.

MALATYA BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI ŞERİF DEMİREL OYUNU KULLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel | Fotoğraf: Evrensel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel, "Dileğimiz, bu seçimler anti-demokratik uygulamalara son verir." diyerek AbdülKadir Eriş İlköğretim Okulu 1288 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

PERVİN BULDAN: KAYYIMLARIN GİDİŞİNİ DİYARBAKIR'DAN İZLEYECEĞİM

Fotoğraf: MA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bakırköy Florya'da bulunan Murat Kölük İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. HDP Basından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, HDP PM üyesi Hatice Ödemiş, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, Buldan'a eşlik etti.

Okul merdivenlerinde Kadir Topbaş'la karşılaşan Buldan, selam verdi ve ili isim birbirlerine "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Buldan, "Çok yoğun bir çalışma sürecini bitirdik. Her şeyi yaptık aslında. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin yarınları için çok şey söyledik. Ama hiçbir televizyon kanalının bizim çalışmamızı vermemesi ve bu anlamda çıkarılan engeller çok yoğundu. Seçmenlerimizle buluşmalarımız hakkımıza yansımamış olabilir. Ancak çok çalıştığımızı ifade etmek isterim. Her gün miting meydanlarında HDP'ye söylenen yalanları iftiraları ve bize karşı yapılan farklı bir algıyı yıkmak açısından halkımıza çok şey söyledik. Biz bugün görevimizi yaptık. Ben inanıyorum ki halkımız da bugün sandık başında görevini yapacak. Şimdi oyumu kullandım. Direkt Diyarbakır'a geçeceğim. Çünkü kayyımların gidişini Diyarbakır'dan izlemek bana büyük bir zevk verecek" dedi.

EKREM İMAMOĞLU: UMUYORUM Kİ BİR KİŞİNİN BİLE BURNU KANAMAZ

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf: AA

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'deki Haldun Taner İlkokulu'nda kullandı. İmamoğlu, "Umuyorum ki günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan, güzel, sağlıklı bir seçim yaşayalım" dedi.

AKP'NİN İZMİR ADAYI NİHAT ZEYBEKCİ OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: AA

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Zeybekci, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir" diye konuştu.

DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Fotoğraflar: Evrensel

Dersim Devrimci Güç Birliği Belediye Eş Başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir oylarını kullandı.

Nurşat Yeşil Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken kendisine HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül eşlik etti. Hıdır Demir ise Türk Telekom Fen Lisesinde oy kullanırken kendisine HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü eşlik etti.

İki eş başkan adayı da oylarını demokrasi, barış ve eşitlik için kullandıklarını belirtirken sonuçların Dersim halkına hayırlı olmasını dilediler.

HDP VAN EŞ BAŞKAN ADAYI MUSTAFA AVCI OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

HDP Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Mustafa Avcı, oyunu kullandı. Avcı "Seçme seçilme hakkının hiçe sayılarak kayyımlar eliyle yapılan irade gasbına karşı, tüm baskılara, engellemelere, seçim ihlallerine rağmen bugün bu sandıklarda halkın iradesi bir kez daha tecelli edecek ve kazanan halkımız olacak" dedi.

KAYSERİ BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI EYLEM SARIOĞLU ASLANDOĞAN OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan "Umarız güzel bir sonuç elde ederiz" diyerek oyunu kullandı.

EMEP GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, oyunu Ankara'nın Etismesgut ilçesindeki Ruhiye Hilmi Atlıoğlu İlkokulu'nda 1457 no'lu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Gürkan, “Demokratik bir ortamda gerçekleşmeyen bu seçimin demokratik kazanımların ilerlemesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

CHP'NİN İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: AA

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oyunu Seferihisar ilçesindeki Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı.

BUCA BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI GÜRKAN EMREOĞLU OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Buca Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, "Halkçı belediyecilik kazanacak" diyerek oyunu kullandı.

HDP DİYARBAKIR ADAYI ADNAN SELÇUK MIZRAKLI OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: DHA

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Cemil Özgür İlkokulu'ndaki 1152 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Mızraklı, "Hem bütün Türkiye halklarına hayırlı olsun hem de aydınlık yarınlara umut olsun diyorum. Hukukun gölgesinde, demokrasi ve adaleti tekrar perçinleyecek ve üretecek bir seçim atmosferi olması herkesin yararınadır. Bunu belirterek demokrasiye ve adalete vurgu yapıyorum" dedi.

DHA'nın aktardığına göre Mızraklı'nın oy kullandığı okulda, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler gözlemci heyeti de seçimleri takip etti.

HDP'NİN KARS ADAYI AYHAN BİLGEN OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

HDP Kars Belediye Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen, eşi ve çocuklarıyla birlikte Haydar Aliyev Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Bilgen, seçimlerin tüm Kars için hayırlı olmasını diledi. Bilgen’in açıklamaları şöyle:

‘’Kars için hayırlı olmasını diliyoruz. Sandığın iradesine sahip çıkmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandıkta değişimi sağlamak demokratik kültürün bir gereğidir. Evet zor bir kampanya geçirdik ama bugünün özellikle güven, huzur içerisinde geçmesini umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Asla şımarmayacağız ve asla seçimi kazananın bütün Kars olduğunu unutmadan seçim sonucunu değerlendireceğiz. Seçim sonucu açıklandığında akşam tekrar birlikte olacağız.’’

OVACIK BELEDİYESİ DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI OY KULLANDI

Fotoğraflar: Evrensel

Dersim'de Ovacık Belediyesi Devrimci Güç Birliği adayları Serpil Argın ve Kemal Dinlergüler oylarını kullandı. (HABER MERKEZİ)

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