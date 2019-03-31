Ataması yapılmayan öğretmen adayı, iş cinayetinde hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde taş ocağında konkasör makinesine kapılan operatör Saffet Karamustafa (35), yaşamını yitirdi. Karamustafa'nın Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve 6 yıldır atama beklediği belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Yusufeli ilçesi Sukavuşumu mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan operatör Saffet Karamustafa, iş önlüğü konkasör makinesine kaptırdı. Elbisesini kurtarmaya çalışan Karamustafa da makineye kapılarak yaşamını yitirdi. Karamustafa'nın cenazesi, otopsi için Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu olan Saffet Karamustafa’nın 6 yıldır atama beklediği öğrenildi. (Artvin/DHA)

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