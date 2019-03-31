ODTÜ Rektörlüğünden öğrencilere nedensiz soruşturma

Sinan GÜLER

Ankara

ODTÜ Rektörlüğü tarafından birçok öğrenciye soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Ancak öğrencilere tebliğ edilen savunma çağrılarında herhangi bir neden belirtilmemesi ise dikkat çekti. Savunma ilanlarında öğrencilerin savunmalarını yapacakları tarih ve yer yazmasına rağmen soruşturmaya konu olan ve öğrencilerin hakkında savunma yapması gereken olay yer almadı.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, kendisine tebliğ edilen savunma çağrısında neden olmadığı için bölümündeki akademisyenlerle konuştuğunu belirterek, kendisine soruşturmanın ODTÜ Rektörlüğünün öğrencilerin etkinlik düzenlemek için sıkça kullandığı kafeteryanın kapatılmasına karşı kafeteryada yapılan ve ODTÜ tarihini anlatan “Bozkırı Yeşertenler” belgesel gösterimine ve ardından düzenlenen "Nasıl bir üniversite istiyoruz?" başlıklı foruma katıldığı için açıldığını söylediğini aktardı.

Son dönemde ODTÜ Rektörlüğünün öğrenciler ve öğrenci toplulukları üzerindeki baskısının giderek arttığına dikkat çeken öğrenci, “Bugün üzerinde hiçbir neden yazmadan verilen soruşturmaların asıl sebebinin öğrencilerin bir araya gelmelerinin, kendi alanlarına sahip çıkmaya çalışmasının önüne ket vurulmaya çalışıldığını gösteriyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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