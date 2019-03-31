Ukrayna, devlet başkanını seçmek için sandık başında

Ukrayna'da halk bugün yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başında. Ülke genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi akşam 20.00’de sona erecek. Petro Poroşenko'nun devlet başkanlığı süresinin sona erecek olması nedeniyle yapılacak seçimde yaklaşık 30 milyon kişi oy kullanacak. Kırım'daki yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşı ise seçimlere katılamayacak.

AA'da yer alan habere göre, Ukrayna'da devlet başkanı seçimi için oy verme işlemleri başladı. İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan’da yapılacak ikinci turda başkanlık koltuğu için yarışacak.

Fotoğraf: DHA

HANGİ ADAY ANKETLERDE YARIŞI ÖNDE GÖTÜRDÜ?

Son kamuoyu araştırmalarına göre, 39 aday arasında Oyuncu ve Komedyen Vladimir Zelenskiy anketlerde birinci çıkıyor. Kamuoyu araştırma şirketi Rating Group'un son yayımladığı anket sonuçlarına göre, Zelenskiy'e destek daha önceki anket sonuçlarına göre artarak yüzde 26,6'ya ulaştı.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise yüzde 17 oy oranı ile ikinciliği paylaşıyor. Ankete göre, eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko'nun yüzde 9,8 oy, Rus yanlısı aday Yuriy Boyko'nun yüzde 9,5 oy, Radikal Parti'nin lideri Oleg Lyaşko'nun ise yüzde 5,4 oy alması bekleniyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALABİLİR

Bu seçim, Kiev'de 2014'te yaşanan Meydan olayları sonrasında yapılacak ikinci devlet başkanı seçimi. Ülkede pazar günü yapılacak seçimin ikinci tura uzamasına yüksek ihtimalle bakılıyor. İlk turda Zelenskiy birinci çıksa bile, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı belirtiliyor. İkinci turda ise Zelenskiy'i takip eden adayın dengeleri değiştireceği ifade ediliyor. Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko'nun veya eski Başbakan Timoşenko'nun ikinci tura çıkması halinde sadece kararsızların oyunu alacağı tahmin edilen Zelenskiy'in şansının bu turda azalacağı savunuluyor.

İkinci turda seçmenlerin siyasi tecrübesi bulunmayan Zelenskiy'e karşı tecrübeli bir adayı destekleyebileceği ihtimalinin güçlü olabileceği ifade ediliyor.

SEÇİM SONUCU UKRAYNA PARLAMENTOSU'NU ETKİLEYEBİLİR

AA'nın haberine göre, Başkanlık seçimlerinden çıkan sonuç, bu yıl sonbaharda yapılacak milletvekili seçimlerini de etkileyebilir. Zelenskiy seçilse de seçilmese de geçen yıl kurduğu "Halkın Hizmetkarı" partisinin yeni dönemde parlamentoda yer almasına kesin gözle bakılıyor.

Eski Başbakan Timoşenko'nun "Anavatan" partisinin ise muhalif olmanın avantajını kullanarak, parlamentodaki gücünü artırabileceği kaydediliyor. (DIŞ HABERLER)

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