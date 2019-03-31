ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yardımları durduracak

ABD yönetiminin, mülteci konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığına atıfla ülke medyasında yer alan haberlere göre Bakan Mike Pompeo, söz konusu kararın uygulanması için ilgili talimatı birimlere gönderdi.

Buna göre Bakanlığın, 2017 ve 2018 mali yıllarında söz konusu üç ülkeye yaptığı dış yardımları hemen kesmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Donald Trump'tan gelen talimatla harekete geçen Dışişleri Bakanlığının ilgili yardımların kesilmesi konusunda Kongreyi de derhal bilgilendireceği ifade edildi.

ABD yönetimi uzun süredir Meksika sınırından ABD'ye giren mülteci ve göçmenlere kaynaklık ettikleri ve bu konvoylara müdahale etmedikleri gerekçesiyle üç ülkeyle ilgili açıklamalarda bulunuyordu.

Trump, son olarak cuma günü yaptığı açıklamada Honduras, El Salvador ve Guatemala'yı "göçmen konvoylarını hazırlamakla" suçlamış ve "Bu ülkelere çok ciddi miktarlarda para ödüyorduk; artık ödemeyeceğiz çünkü bizim için hiçbir şey yapmadılar, sadece göçmen konvoylarını hazırladılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kongre Araştırma Servisinin çalışmasına göre geçen yıl ABD yönetimi, bu üç ülkenin ağırlıklı pay aldıkları toplam 1,3 milyar dolarlık bir dış yardımı bölge ülkelerine göndermişti.

Trump, Meksika sınırından ülkeye giren mültecileri önlemek amacıyla sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor. (DIŞ HABERLER)

Tijuana'ya gelen Honduraslı göçmenler, sınırı aşarak ABD'ye geçti

Göçmen karavanı: Miami’ye vardığımda seni arayacağım