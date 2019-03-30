Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye

Çocuğun İnsan Hakları Ödülleri ile Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülleri Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerine verildi. Evrensel Ankara Muhabiri Burcu Yıldırım ve Haber Müdürü Ercüment Akdeniz’in de ödül aldığı törende Gürhan Fişek anıldı. Akdeniz yaptığı konuşmada, “İşçi sağlığı önderlerinin ülkemiz emekçileri, çocuk işçiler, göçmen ve mülteci işçiler için ne kadar önemli olduğu Gürhan Fişek şahsında bir kez daha kendini göstermiş oldu” dedi.

METİN GÖKTEPE GAZETECİLİĞİ İLE BAŞLAMAK

Ödül töreninin sunumunu yapan Mehpare Çelik, “Gürhan Fişek gibi mücadeleye ışık tutan bir insan bugün yaşamıyor olsa da saçtığı ışıkla yolumuzu aydınlatıyor” şeklinde konuştu. Daha sonra Oya Fişek’in elinden ödül takdimleri gerçekleşti. Aldığı ödülün ardından konuşan Burcu Yıldırım, “Evrensel Gazetesi’nin kapısından girdiğimde Metin Göktepe gazeteciliğini öğrenmeye başladım. Göktepe gazeteciliği toplumun çıkarlarını savunmak, gerçeğin peşinden koşmak ve halkın haber alma hakkını savunmak demektir” dedi. 10 Ekim Katliamında yaşamını yitiren Şebnem Yurtman’ı da anan Yıldırım, “Onu yitirdikten sonra, yarım bıraktığı işleri, umutlarını yanımda taşımam gerekiyordu” diye konuştu.

YANARAK CAN VEREN MÜLTECİ İŞÇİLERE ADADI

Daha sonra kürsüye gelen Ercüment Akdeniz, konuşmasına başlamadan önce Adana’daki saya işçisi çocukların törene gönderdiği video mesajını paylaştı. Salonda duygulu anlar yaşandı. Konuşmasına “Gürhan Hocayı okuyana kadar doğrusu aklımda işçi sağlığı önderi kavramı pek belirmemişti. Onlar ülkemiz emekçileri, çocuk işçiler ve mülteci işçiler için çok ama çok önemli” sözleriyle başlayan Akdeniz, bütün çabalarının çocukların saya tezgahında uyumadığı bir Türkiye olduğunu söyledi. Ankara Siteler ve Ata Sanayi'deki yangınlara da değinen Akdeniz, “Bu iki yangında 10 mülteci işçi hayatını kaybetti. Hala ismi, yaşı belli olmayan mülteciler var. O yüzden ödülümü bütün saya işçisi çocuklara, yangınlarda ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren mülteci işçilere adıyorum” dedi.

"GAZETECİLİK BİR MÜCADELE ALANI"

Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ozan Çepni, gazeteciliğin profesyonel bir meslekten çok bir mücadele alanı olduğunu söyledi. “Karanlığın bu kadar çöktüğü bir coğrafyada en çok çocuklar etkileniyor” diyen Çepni, iktidarın eğitim sistemi aracılığıyla çocukları hedef aldığını söyledi.

"AKADEMİDE BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal makale yarışmasında ödül alan Yonca Elma, üniversitedeki hocalarına ve danışmanlarına teşekkür etti. Tez konusunda yazdığı makaleye verilen ödülün gurur verici olduğunu söyledi. Rabia Asya Dalkılıç da Türkiye’de çok sayıda köle hayatı yaşayan kadın olduğunu belirterek, “Kadınlar şiirlere, romanlara, masallara konu olurken kamusal alanın hiçbir kategorisinde kendilerine yer bulamıyorlar. Bu yalnızca kadın değil toplum sorunudur” dedi. Murad Karabulut ise, Gürhan Fişek'in açtığı yolun bilim ile eylemin birleştiği yol olduğunu söyleyerek, “Halk yararına bilimi savunanacağız. Tüm tehditlere rağmen akademide barışı savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Etkinlik opera sanatçısı Tuncer Tercan konseriyle son buldu.

Fotoğraf: Evrensel

ÇOCUĞUN İNSAN HAKLARI VE SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLLERİ

Cumhuriyet Gazetesi’nden Ozan Çepni, eğitimdeki dönüşüm ve dinselleşmeyi görünür kılan, laik-bilimsel eğitimi temel bir insan hakkı sorunu olarak ele alan haberleriyle ödül aldı. Burcu Yıldırım, Ekmek ve Gül Dergisindeki çocuk istismarını konu edinen ve istismar vakalarını takip eden haberleriyle, Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment Akdeniz ise saya işçilerinin eylemlerine katılan çocuk işçileri odağına alan haberleri ve çocuk işçiliği sorununu sürekli gündemde tutan yazılarıyla ödüle değer görüldü.

Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Ödüllerini lisansüstü düzeyde Yonca Elma'nın “Çocuk İşçiliği: Saya İşçileri Örneği” başlıklı makalesi, lisans düzeyinde ise Murad Karabulut'un “Herkesin Gözü Önünde Kimsenin Görmediği: Refakatçi Çocuklar” başlıklı makalesi aldı. Seçici Kurul ayrıca Rabia Asya Dalkılıç’ın “Denizli’de Yaşayan Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algılarına Dair Metaforik Bir Çalışma” başlıklı makalesini de övgüye değer buldu. (Ankara/EVRENSEL)