30 Mart 2019 20:07
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 10:58

İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 4 kişi öldü

İsrail askerleri Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine gerçek mermilerle saldırdı. Saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 316 kişi yaralandı.

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İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 4 kişi öldü

Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

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    İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen ‘Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü’ eylemlerine saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 316 kişi yaralandı.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşlarındaki Bilal Mamud en-Neccar, Nidal Sakr Amara, Tamir Haşim Ebu'l Hayr ile 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın öldüğü ifade edildi.

    Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

    SINIRIN KARŞI TARAFINDA YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

    Gazze sınırının diğer tarafında ise İsrail ordusunun yoğun askeri varlığı dikkati çekti. Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için belirli aralıklarla kulübeler inşa eden İsrail ordusu, bölgede bulunan siperlerde çok sayıda asker konuşlandırdı.

    İsrail askerleri, sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle saldırdı, gaz ve ses bombaları kullandı.

    BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

    Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

    TOPRAK GÜNÜ

    İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

    İsrail polisi eylemlere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. “Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. (Gazze/AA)

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