Afganistan'da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 ölü
Afganistan’da bir okula roket mermisi düştü. Roketin kim tarafından ateşlendiği bilinmezken olayda 4 kişi öldü.
Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander'deki Nuh Baba Lisesi'ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.
4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.
Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti. (Kabil/AA)
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