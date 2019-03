Seçimler için Türkiye’ye gelen İngiliz gazeteci sınır dışı edildi

İngiltere'de yayın yapan Morning Star gazetesinin dış haberler editörü Steve Sweeney, Türkiye'deki yerel seçimleri izlemek üzere ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı ve daha sonra sınır dışı edildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, perşembe sabahı Londra'dan kalkan uçaktan indikten sonra gözaltına alınan Sweeney, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra Cuma sabahı sınır dışı edildi. Gazeteci, yerel seçimleri doğu ve güneydoğu illerinde takip etmeyi planlıyordu.

Morning Star gazetesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Sweeney Cuma günü öğle saatlerinde ülkesine geri döndü.

Açıklamada "Star'ın uluslararası editörü Sweeney, tartışmalı yerel seçimleri takip etmek üzere gittiği Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra Britanya'ya geri döndü. Kendisi yorgun ama iyi. (Recep Tayyip) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerine karşı daha fazla sesini yükseltmeye kararlı olduğunu söylüyor" ifadesi yer aldı.

Siyasi çizgisini "Dünyada İngilizce dilinde yayın yapan tek sosyalist günlük gazete" olarak tanımlayan Londra merkezli Morning Star 1930 yılından bu yana çeşitli isimlerle faaliyet gösteriyor. (DIŞ HABERLER)

