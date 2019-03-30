Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin yasaklanmasına rağmen sokaklarda

Fransa'da hükümetin ekonomik politikalarına karşı 17 Kasım 2018'de başlayan 'Sarı Yelekliler' eylemleri 20’nci haftasına girdi. Sarı yelekliler, yasağa rağmen birçok kentte sokaklara çıktı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta protestoculara karşı daha sert önlemler almasına ve Champs-Élysées Caddesi başta olmak üzere, birçok bölgede eylemlerin yasaklanmasına rağmen, ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerin 20’nci haftasında yine sokaklara çıktı.

Öte yandan Fransız gazetesi Le Figaro’da yer alan habere göre, Fransa’nın Vaucluse bölgesinde yer alan Avignon şehrinde gece yarısına kadar eylemler yasaklanırken, sarı yelekliler ‘yürümek yasak değil’ diyerek sokaklara indi. Yürüyüşe katılanlara polis saldırdı. (DHA)