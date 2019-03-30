Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tehdidi yetkili mercilere bildirmedi

Samsun’da Aile Sağlığı Merkezinden iş başvurusu için talep ettiği sağlık raporu kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyen bir kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini (SABİM) arayarak, “Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım” tehdidinde bulundu. SABİM, görevlileri ise tehdidi yetkili birimlere bildirmedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

‘TEHDİT BİR SUÇTUR’

Olayı öğrenen AHEF yetkilileri ve aile hekimi, polise başvurarak suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, SABİM görevlilerinin, tehdit suçunu yetkili birimlere bildirmediğini belirterek şunları dedi: “Bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevli, suç işlemektedir. Görevini yerine getirmeyen yetkililer o gün ve bir sonraki gün doktor arkadaşımızın can güvenliği açısından poliklinik hizmetini devam ettirememesinin de müsebbibidirler. Konu, Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından en üst düzeyde adli mercilere iletilmiş olup, Derneğimiz ve Federasyonumuz tarafından yakinen takip edilmektedir.”

‘SABİM YENİDEN YAPILANDIRILMALI’

SABİM’in şikayet hattı olmaktan daha önemli vasıfları olduğunu ifade eden Dr. Sezen, “Üzülerek belirtmek isterim ki vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin sınırı yoktur. Bunun karşılığında iletişim merkezi kanalı ile hekim arkadaşlarımızın gıyabında işlenen küfür, hakaret ve tehdit gibi suçlar da bu son yaşadığımız olayda olduğu gibi cezasız kalmaktadır. AHEF olarak belirtmek isteriz ki; SABİM asıl görevi olan iletişim hattı vasfını kazanmalı, bir ihbar ve şikayet hattı olmanın ötesine geçebilmelidir. Vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için yeniden yapılandırılmalıdır” diye konuştu. (Samsun/DHA)