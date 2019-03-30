AVM’deki tacize sadece 6 ay hapis cezası

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemada filmin gösterimini bekleyen N.E, isimli kadını taciz eden A.T. adlı erkek yargılandığı davada sadece 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada sanık A.T, hakkında 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına katılmayarak talimatla ifade veren sanık A.T, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Duruşmada söz alan N.E’nin Avukatı Sena Yazıbağlı Gül, sanığın bu suçu işlemekte bir çekince görmediğini, gözaltına alındığı polis otosunda bile müvekkiline ‘Etek giyersen böyle olur’ dediğini hatırlatarak bunun dahi suç işleme kastı içinde olduğunu gösterdiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığa cinsel tacizi içeren eyleminden dolayı 6 ay hapis cezası verdi.

‘CEZASIZLIK, TACİZCİLERİ CESARETLENDİRİYOR’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Mağdur Avukatı Sena Yazıbağlı Gül, sanığın insanların yoğun olarak bulunduğu bir AVM’de korkusuzca tacizi gerçekleştirmesinin tamamen tacizin normalleştirilmesi ve cezasızlık kültürünün sonucu olduğuna dikkat çekerek “Tacize uğrayan kadınların bunu adli makamlara taşımaması saldırganlara güç vermektedir. Oldu ki taciz, cinsel saldırı adli makamlara taşınmışsa savunma birliği hep aynı savunmayı yapıyor; ‘Dar giyinmişti, mini etek giyinmişti, kırmızı giyinmişti, geç saatte yolda tek başına yürüyordu, alkollü mekanda ne işi vardı?’ Kadınlar her yerde, istedikleri şekilde var olacaklar” dedi. (İzmir/DHA)