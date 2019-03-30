Adli Tıp Kurumu: El yazısı Eren İlhan’a ait değil

46 kişinin yaşamını yitirdiği Beşiktaş saldırısı sanıklarından birinin üzerinden çıkan notun, davada tutuklu bulunan Diş Hekimi Eren İlhan’a ait olmadığını tespit etti. Avukatların dosyasının 18 ay boyunca adli tıp kurumuna getirilmemesine tepki gösterdiği Eren İlhan 1 yıl 7 aydır tutuklu bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu, 46 kişinin yaşamını yitirdiği Beşiktaş saldırısı sanıklarından birinin üzerinden çıkan notun, davada tutuklu bulunan Diş Hekimi Eren İlhan’a ait olmadığını tespit etti. Avukatların dosyasının 18 ay boyunca adli tıp kurumuna getirilmemesine tepki gösterdiği Eren İlhan 1 yıl 7 aydır tutuklu bulunuyor.

Artı Gerçek’ten Fatma Yörür’ün haberine göre, Aralık 2016’da Beşiktaş’ta düzenlenen bombalı saldırı sanıklarından, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çene cerrahisi alanında hekimlik yapan Eren İlhan, tutuklu yargılanan sanıklardan birine diş tedavisi uyguladığı sırada WhatsApp’ta şifreli yazıştığı gerekçesiyle ve bu sanığın üzerinden cebinden çıkan bir not nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkemedeki savunmasında olayla ilişkisinin olmadığını söyleyen İlhan, WhatsApp yazışmalarının ise implant tedavisiyle ilgili olduğunu ifade etti. Adli tıp kurumu 18 ay sonra not üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş saldırısı sanığının cebinde bulunan nottaki el yazısının Eren İlhan’a ait olmadığını tespit etti. (HABER MERKEZİ)