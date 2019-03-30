Gülsuyu-Gülensu’da kadınlar yerel yönetimlerden taleplerini açıkladı

İstanbul Maltepe’de Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği açıklama yaparak belediye başkan adaylarına taleplerini iletti. Geçen 5 senelik süreçte Maltepe Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak istenildiği belirtilerek “Bunların bazılarında başarılı olabildik bazılarında olamadık. Zaman zaman ihtiyaçlarımız doğrultusunda taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizin birkaçı karşılanırken karşılanmayanlar da bir hayli fazlaydı. Biz Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği olarak bundan sonraki süreçte seçilecek adaylarla ortak yol yürümek istiyoruz. Maltepe’de neredeyse tek bağımsız kadın derneği olarak kıt olanaklar ile yapmaya çalıştığımız tüm etkinlikler ve çalışmalar sosyal belediyeciliğin gereği olarak ortaklaşarak, birlikte söz söylemenin önemli olacağını düşünüyoruz” denildi.

Açıklamada kadınlar yerel yönetim adaylarına şu taleplerini iletti: