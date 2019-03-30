Gülsuyu-Gülensu’da kadınlar yerel yönetimlerden taleplerini açıkladı
Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği yerel yönetim adaylarına kadınların taleplerini iletti.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Maltepe’de Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği açıklama yaparak belediye başkan adaylarına taleplerini iletti. Geçen 5 senelik süreçte Maltepe Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak istenildiği belirtilerek “Bunların bazılarında başarılı olabildik bazılarında olamadık. Zaman zaman ihtiyaçlarımız doğrultusunda taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizin birkaçı karşılanırken karşılanmayanlar da bir hayli fazlaydı. Biz Gülsuyu-Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği olarak bundan sonraki süreçte seçilecek adaylarla ortak yol yürümek istiyoruz. Maltepe’de neredeyse tek bağımsız kadın derneği olarak kıt olanaklar ile yapmaya çalıştığımız tüm etkinlikler ve çalışmalar sosyal belediyeciliğin gereği olarak ortaklaşarak, birlikte söz söylemenin önemli olacağını düşünüyoruz” denildi.
Açıklamada kadınlar yerel yönetim adaylarına şu taleplerini iletti:
- Kadınların eşitlik haklarını yaşama geçirecek önlemler alınmalı. Belediye ve il genel meclislerinde eşit temsil uygulansın. Kadın bakış açısının bütün yerel politikalara yansıması için ‘Kadın Komisyonları’ ve ‘Eşitlik Birimleri’ kurulmalı.
- Yerel hizmetlerde eşitsizliğin ortadan kaldırılması için cinsiyet odaklı bir bütçe hazırlanmalı.
- Kadınların yaşam hakkını, sağlık, eğitim, barınma, ulaşım, güvenlik hakkını içeren ekolojik kent planlamaları esas alınmalı.
- Ucuz, sağlıklı, güvenli ve erişilebilir toplu ulaşım planlaması istiyoruz.
- Belediye bünyesinde özellikle sosyal güvencesi olmayan kadınların sağlık hakkından yararlanabilmeleri için olanakların sağlanması ve koruyucu önlem olarak sağlık taramaları yapılabilmesi için Sağlık Tır’larının tüm mahallelerde hizmet vermesi sağlanmalı.
- Mahallemizde yapılacak olan kentsel dönüşüm ve imar planlamalarında kiracı olarak mağdur durumda olan kadınlara uygun evler sağlanmalı.
- Kadınların hem çalışma hem de kamusal yaşama özgürce katılabilmeleri için, her mahallede, istihdamın yoğun olduğu yerlerde ulaşılabilir, ücretsiz ve 24 saat hizmet veren kreşler açılmalı.
- Her evde bulunan yaşlılar için yaşlı bakım evleri açılmalı.
- Kadınların sanatsal üretimlerini kolaylaştırmak için ücretsiz yararlanabilecekleri atölyeler ve çalışma salonları açılmalı.
- Şiddetin yalnızca sonuçlarına yönelik değil, kaynaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürekli yapılmalı. Öncelikle kadınların sosyal, psikolojik , ekonomik durumlarını düzeltici çalışmalar yapılmalı. Şiddet riskini tespit edip müdahale etmek için ‘ilk adım istasyonları’ kurulmalı. Çocuk istismarına karşı ‘mücadele ve danışma birimleri’, şiddet mağdurlarına yönelik ‘travma iyileştirme merkezleri’ oluşturulmalı.
- Kadınlar kent yaşamının planlanması ve uygulanmasında her düzeyde söz, yetki ve karar sahibi olmalı. (HABER MERKEZİ)