Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'ne zam: Öğrenciler tepkili

Emre Gökmen

İzmir

Ege Üniversitesi, Öğrenci Köyü'nün oda fiyatlarında yüzde 28 oranında zam yapacağını duyurdu. Öğrencilerin zam tepkisine üniversite rektörü 'vizelerinize çalışın' cevabını verdi.

Ege Üniversitesi rektörlüğü tarafından, üniversiteye bağlı yarı özel Öğrenci Köyü yerleşkesinde oda fiyatlarından, çamaşırhane fiyatlarına zam yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin yurdun internet sitesinde yayınlanan zamlı aidat güncellemesiyle haberdar olduğu yeni dönem zamlı yurt fiyatları öğrencilerin tepkilerine neden oldu.

Zamlı aidat güncellemesiyle birlikte 470 TL olan çift kişilik oda fiyatı 600 TL'ye yükseldi. Yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Çalışan öğrencilerin kaldığı çift kişilik odalar da 600 TL'den 760 TL'ye yükseltildi. Diğer bir zam da çamaşırhane fiyatlarına yapıldı. 1,5 TL olan çamaşırhane ücreti şimdi 4 TL’ye yükseltildi. Yıkama ve kurutma ücretiyle birlikte çamaşırhanedeki ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bir öğrenci 8 TL ödemek zorunda kalacak.

'BU PARALARI HAK ETMİYOR'

Öğrenci Köyü'nde kalan öğrenciler gelen zamlara hem şaşkın hem de tepkili. Öğrencilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yurdun bu fiyatları hak etmediğini dile getirerek tepki gösterdi. Yurdun odalarında ve farklı kullanım alanlarında çeşitli yerlerden çiyan, kırkayak, hamam böceği gibi böceklerle sürekli karşılaştıklarını dile getiren yurt öğrencileri, duvarların küflendiğini, aktığını, camlarla duvarlar arasında boşlukların olduğunu ve bunları yurt yönetimine bildirdikleri halde 1 yıldır tamir edilmesini beklediklerini söylüyorlar.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİNE REKTÖRDEN CEVAP: VİZELERE ÇALIŞIN

Tepkilerini ve taleplerini dile getirmek isteyen öğrenciler zamlardan sonra "#öğrenciköyüzammınahayır" hashtagiyle sosyal medyada etkinlik başlattı. Öğrenciler bu etkinlikte, yapılan zammın kendilerine külfet olacağını, bu zammı istemediklerini ve zam yapmak bir tarafa koşulların daha kullanılır hale getirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Sosyal medya üzerinden Ege Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a ulaşmak, sorularını yöneltmek isteyen öğrenciler rektörün ilginç cevaplarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu zamların gündemlerinde olmadığını söyleyen Rektör Necdet Budak “Siz bunları bırakın vizelerinize çalışmaya bakın” dedi. Prof. Dr. Necdet Budak zamların seneye gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soran bir öğrenciye ise “Seneye çok var” yanıtını verdi.