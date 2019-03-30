RTÜK'ten geçmeyen şehir hastanesi kamu spotu ekranlarda

Buse VURDU

Ankara

Yerel seçimlere az bir süre kala Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı şehir hastanelerini konu alan “İyilik burada, sağlık burada” isimli kamu spotu, RTÜK Üst Kurulunda karara bağlanmamasına rağmen yayın listesine konuldu. Şehir hastaneleri AKP'nin seçim meydanlarında en çok anlattığı “hizmet”ler arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK), yerel seçimler öncesi hazırladığı şehir hastaneleri kamu spotunun zorunlu yayın olarak yayın programına alınmasını istedi. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’na yazılan yazıda, Sağlık Bakanlığı, konunun Üst Kurul’a havalesini talep etti. Bakanlık tarafından RTÜK Üst Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, yeni bir uygulama olarak şehir hastaneleri hakkında halkın bilgilendirilmesinin gerekli olduğu belirtilerek yayında olan kamu spotlarının yayından kaldırılarak “İyilik burada, sağlık burada” isimli şehir hastaneleri kamu spotunun yayınlanması talep edildi.

KARAR TARİHİ KISMI BOŞ BIRAKILDI

RTÜK Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin Bakanlığın zorunlu yayın talebi yazısını gönderdiği 21 Mart 2019 tarihinde üst kurula bakanlık yazısının gündeme getirilmesini önerdi. Üst kurulun yaptığı oylamada, “karar nisabına ulaşılamaması” nedeniyle konunun bir sonraki toplantı gündemine taşınmasına karar verildi. Ancak şehir hastaneleri hakkındaki kamu spotuna dair görüşmenin ertelenmesine rağmen söz konusu yayın, RTÜK’ün internet sitesindeki “Güncel zorunlu yayınlar” listesinde yer aldı. Listede, Üst Kurul kararının tarihinin yazıldığı kısmın boş bırakılması dikkat çekti.

SEÇİM MEYDANLARINDA ANLATMAK YETMEDİ

RTÜK tarafından yayınlanması talebi bile henüz görüşülmemiş olan kamu spotu, televizyonlarda yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sıkça övdüğü şehir hastanelerini konu alan kamu spotu 45 saniye sürüyor. Şehir hastanelerinde sağlanan hizmetlerle ilgili görüntülerin yer aldığı spot filmde, dış ses tarafından “Sevgi burada, güven burada. Umut, şefkat o da burada. Sevinç burada. Türkiye sağlıkta yepyeni bir dönem başlatıyor. En ileri tıp teknolojileriyle, mükemmeliyet merkezleriyle işini bilgiyle, ilgiyle yapan gönülleriyle. İyilik burada sağlık burada. Şehir hastaneleri” ifadeleri kullanılıyor.