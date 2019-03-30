Engelli Suriyeli çocuk Muhammed Murhaf 2 gündür kayıp

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde bakkaldan çıktıktan sonra mahallede oyun oynayan Suriyeli Muhammed Murhaf'tan 2 gündür haber alınamıyor. Evrensel'e ulaşan Muhammed'in amcası Abdulhilam Mustafa, Muhammed'in 16 yaşında olduğu fakat zihinsel bir engel sebebiyle 7-8 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olduğunu belirtti.

26 Mart Salı günü saat 18.00 sulalarında bakkaldan alışveriş yapmak için evden çıkan Muhammed, daha sonra küçük kardeşine mahallede oyun oynacağını söyledi. Bir saat sonra ağabeyine bakması için annesi tarafından sokağa gönderilen Muhammed'in küçük kardeşi, Muhammed'i hiçbir yerde bulamadı.

Aile vakit kaybetmeden polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak henüz Muhammed'e ulaşılamadı. Muhammed'in amcası Abdulhilam, Muhammed'de zeka geriliği olduğunu belirterek Muhammed'in çok konuşkan bir çocuk olmadığını ve babasının cep telefonu numarası, ev adresi gibi bilgileri bilmediğini söyledi. Muhammed ve ailesi bir buçuk yıl önce Suriye'nin Halep şehrinden Ankara'ya gelmişlerdi. (Ankara/EVRENSEL)