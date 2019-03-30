CHP adaylarından “terörle ilişkileri var” haberlerine suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’daki 11 ilçe belediye meclis üyesi adayı, haklarında “terör örgütleriyle ilişkileri var” haberleri yayımlayan medya organları hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP’li meclis üyesi adaylarıyla ilgili iddialara sert tepki gösterdi.

CHP’nin İstanbul’daki 11 meclis üyesi adayıyla birlikte İstanbul İl Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm adaylarının adli sicil kayıtları devletin elindedir. Biz adaylarımızı devlete bildirdik ve devlet de bu adaylarımızın seçilmesine engel teşkil edecek hiçbir suç kaydı bulunmadığı için adaylık başvurularını onayladı. Çamur at izi kalsın anlayışla bu yalan, iftira ve hakaretlerden ibaret karalama kampanyasına katılan çamur medyayı bir kez daha milletimizin vicdanına teslim ediyorum” dedi.

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN”

CHP’li Kaftancıoğlu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Terör örgütü mensuplarını devletin en yüksek mertebelerini atayan, bu atamaların altında imzası bulunan iktidar, bugün ipe sapa gelmez düzmece belgelerle halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek eylemlere çanak tutuyor.

Milletin gönlünde ve vicdanında derin bir çukurdan başka bir şey ifade etmeyen satılmış medyaya pabuç bırakacak değiliz.

Sadece bir örnek vermek istiyorum. Bir meclis üyesi adayımız bu çamur medyasının yaptığı haberde katıldığı toplantı nedeni ile terörist ilan edilmiş. Bu habere konu toplantıyı araştırdığımızda ise görüyoruz ki o toplantının açılış konuşmasını AKP’li eski bakan Beşir Atalay yapıyor. Yani sözün özü şu ki; çamur at izi kalsın.

Ama güneş balçıkla sıvanmaz. O battığınız çamurun içinden etrafa sıçrattıklarınız bize değmez ama sizin sonunuz o çamur olacak işte.

Burada bulunan tüm meclis üyesi adayı arkadaşlarımız haklarındaki iftira, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek haberler nedeniyle çamur medyasından şikayetçi olmuşlardır.” (HABER MERKEZİ)

