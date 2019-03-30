Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonominin patronu benim

Yerel seçim öncesi dün 8 miting yapan ve bugün 6 ilçede miting yapması beklenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kağıthane'de konuştu. Erdoğan'ın "Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?” ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan, "Ekonominin patronu benim, kabinem, ekonomiyi biz yönetiyoruz, belediye başkanları değil. Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş. Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?” ifadelerini kullandı.

Yüzde 30'a dayanan gıda enflasyonunu görmezden gelen Erdoğan, "Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit. Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet ‘Çanakkale geçilmez’ dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir” dedi.

Erdoğan'ın Bayrampaşa ve Sultangazi mitinginde yaptığı konuşmaların satır başları şöyle:

"Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz?"

"İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine.. Sen (Sezai Temelli) ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun"

"Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam." (HABER MERKEZİ)