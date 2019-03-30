TRT iktidar lehine 27 saat, muhalefet lehine 3 saat yayın yaptı

İktidar yanlısı yayıncılığını sürdüren TRT, 16-20 Mart tarihleri arasında da muhalefet partileri aleyhine yayın yapmayı sürdürdü. AKP ve MHP lehine saatlerce lehte haber yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın CHP Milletvekili Alpay Antmen'in sorularına verdiği yanıtta TRT, 16-20 Mart tarihleri arasında AKP ve MHP hakkında lehte 27 saat 3 dakika, CHP ve İYİ Parti hakkında lehte 3 saat 29 dakika ve HDP hakkında lehte hiç haber yapmadı.

TRT bu süre içerisinde AKP ve MHP hakkında hiç aleyhte haber yapmadı. CHP ve İYİ Parti hakkında 1 saat 21 dakika, HDP hakkında ise 32 dakika aleyhte haber yaptı.

TRT 1 Şubat-20 Mart tarihleri arasında AKP ve MHP hakkında 135 saat 51 dakika lehte, CHP ve İYİ Parti hakkında 20 saat 21 dakika lehte, 15 saat 53 dakika aleyhte yer verirken, bu süre içerisinde HDP lehine hiç yayın yapmadı.

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TRT HARCAMALARI "TİCARİ SIR" DENİLEREK AÇIKLANMADI

Antmen'in TRT’nin harcamalarını ve hangi dizi ve yapımlara ne kadar ödendiği sorusuna ise “Konular ticari sır niteliğinde olduğundan program ücretleri verilememektedir” yanıtı verildi. CHP’li vekil Antmen, “TRT halkın vergileriyle çalışan bir kamu kurum. Yani halkın. Madem Ticari sır diyerek halkın parasının nerelere verildiğini açıklamayacaksınız o zaman halktan vergi alınmasın, faturalardan TRT payı kaldırılsın ve bandrol ücretleri alınmasın” diyerek tepki gösterdi.

TRT’nin her yıl vatandaşların cebinden 2 milyar harcandığını ifade eden Antmen, “Elektrik faturalarından vatandaştan zorla para tahsil ediliyor. Kamu kaynakları bu kanala aktarılıyor. ‘Bu halktan topladığınız paraları kime veriyorsunuz? Kaç tane dizi yapıldı ne kadar verdiniz bu dizi ve programlara’ diye daha önce de sorduk. Aldığım yanıtta son 15 yılda TRT’nin 9527 yapıma para ödediğini öğrendik. Yani AKP iktidarında: 5005 iç yapım, 4465 dış yapım ve 57 sinema filmi çekilmiş. Bu defa çok net şekilde yıl yıl kaç program yapıldığını listeleyerek sorduk, bu iç ve dış yapımlara ne kadar ödediniz? dedik. Meclise makamıma gelen yanıt; “Ticari Sır.” Bu kabul edilecek şey değil. Halkın parasını harcayacaksın ama halka hesap vermeyeceksin. Yok öyle, bu işin peşini bırakmayacağız. Vatandaşın her kuruşunun hesabını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını, işsiz gencimizden bile zorla alınan TRT payını soracağız, peşine düşeceğiz” dedi.

Antmen "TRT günde 3743, ayda 112 bin, yılda 1 milyon 344 bin asgari ücretlinin maaşını yiyor. İşte o asgari ücretli milyonlar soruyor TRT’ye, halk soruyor ‘ne yaptın bizim paramızı?’ İktidar cevap veriyor ‘Sır’. Yani TRT’nin harcamaları sırra kadem basarken birilerini de zengin ediyor" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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