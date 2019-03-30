30 Mart 2019 11:05

Zonguldak maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi yaptı

Zonguldak'ta TTK'ya ait ocaklarda çalışan madenciler işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki durumu protesto etmek için 2,5 saat ocaktan çıkmadı.

Zonguldak maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi yaptı

Fotoğraf: DHA

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    Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna  (TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.

    TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı. 23.30’da ocaktan çıkması beklenen işçiler yeraltında asansöre binmeleri gereken kuyu başında beklemeye başladı. TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. İşçiler, 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı.

    GMİS'TEN AÇIKLAMA

    Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, eksiklikleri bildiklerini ve çözüm için kurum yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti. Yeşil, "Dün sabah ocak ağzında işçilere konuşma yapmıştık. Bazı uygulamalarda eksiklikler vardı. İşçilerin haklı talepleri vardı. En son vardiya mühendisinin yanlış uygulaması nedeniyle işçiler eylem yaptı. Sendika temsilcilerimiz ve kurum yöneticileri ocağa inerek işçileri sorunların çözüleceği sözünü verdi. İşçilerde eyleme son verdi. Biz sendika olarak konunun takipçisiyiz." dedi. (DHA)

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