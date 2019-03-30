Adana'da 9 gün gözaltında tutulan HDP yöneticileri tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 gündür gözaltında tutulan HDP İl Eş Başkanı Gülseren Tural dahil 11 kişi "örgüt yöneticiliği, üyeliği, örgüt adına suç işleme ve yağma" iddiaları ile tutuklandı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, tutuklama kararına tepki göstererek operasyonun seçim kazanma operasyonu olduğunu söyledi.

Soruşturma HDP Adana İl Örgütü bünyesinde bir mahkeme kurulduğu ve 3 sene önce alacak verecek meselesi konusunda bir şahsın parasına el konulduğu iddiasına dayanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada bir alacak konusunda HDP İl binasında kurulduğu söylenen bir mahkemede yargılama yapıldığını iddia etmişti.

20 Mart’ta gözaltına alınan HDP Adana İl Eşbaşkanı Gülseren Tural, Seyhan İlçe Eşbaşkanı Hazım Yalçın, Seyhan Belediyesi Meclisi Üyesi Adayı Hüseyin Beyaz, Seyhan Belediyesi eski Meclis Üyesi Enver Ökmen, il yöneticileri M. Sait Eren, Ali Aslan, Yaşar Demir ile HDP üyeleri Ahmet Alak, Mustafa Yıldız, Mehmet Ali Alak, Veysi Alak ve Siraç Alak 9 gün sonra bugün Adana Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Veysi Alak’ı adli kontrol şartıyla; İl Eşbaşkanı Tural’ın da olduğu 11 HDP’liyi ise; “Terör örgütü yöneticisi olmak”, “Terör örgütüne üye olmak”, "Terör örgütü adına suç işlemek, yağma yapmak ve tehdit etmek” iddialarıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hazım Yalçın ile Siraç Alak ve Veysi Alak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Eş Başkanı Gülseren Tural'ın ve 8 HDP'li “Terör örgütü yöneticisi olmak”, “Terör örgütüne üye olmak”, "Terör örgütü adına suç işlemek, yağma yapmak ve tehdit etmek” iddialarıyla tutuklandı.

‘ SOYLU’NUN TALİMATI İLE TUTUKLANDILAR’

Adliye önünde açıklama yapan HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla partililerin tutuklandığını ifade ettiler. İstinat edilen hiçbir suçun doğruluğunun olmadığını söyleyen Hatimoğulları, seçimlere birkaç gün kala yapılan bu operasyon ve tutuklamanın Cumhur İttifakı’nın seçim kazanma operasyonu olarak tanımladı. Seçimlerde gereken cevabı halkın vereceğini söyleyen Hatimoğulları, “Arkadaşlarımız suçsuz yere tutuklanmıştır. Bu tutuklanmayı kınıyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)