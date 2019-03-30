30 Mart 2019 08:39
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (30 Mart 2019)
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
- 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
- 09:50 Kadıköy / 10:05 Yenikapı-Bursa
- 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 08:30 Bursa / 09:05 Armutlu / 09:20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 07:50 Kadıköy / 08:05 Yenikapı-Bursa
BUDO
- 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
- 09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)
- 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 17:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
- 18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 20:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 20:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
(HABER MERKEZİ)