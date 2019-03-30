30 Mart 2019 08:39

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (30 Mart 2019)

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (30 Mart 2019)

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    İptal edilen seferler şöyle:

    İDO

    • 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
    • 09:50 Kadıköy / 10:05 Yenikapı-Bursa
    • 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
    • 08:30 Bursa / 09:05 Armutlu / 09:20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
    • 07:50 Kadıköy / 08:05 Yenikapı-Bursa

    BUDO

    • 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
    • 09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    • 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)
    • 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
    • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
    • 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
    • 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 17:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
    • 18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    • 20:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    • 20:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

    (HABER MERKEZİ)

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