Mermi fiyatları enflasyonun psikolojik etkisi azalsın diye indirilmiş

Ankara milletvekili Nihat Yeşil, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mermi fiyatlarının indirilmesiyle enflasyonla mücadele arasında nasıl bir bağlantı olduğunu sordu. Yeşil bugün Bakanlıktan gelen trajikomik yanıtı basınla paylaştı. Buna göre mermi fiyatları "enflasyonun psikolojik etkilerinin azaltılması" için indirilmiş.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun “Enflasyonla Topyekün Mücadele Kapsamında Mermi’de yüzde 7,5 İndirim” kampanyasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP Ankara milletvekili Nihat Yeşil, bakanlıktan gelen trajikomik yanıtı basın mensuplarıyla paylaştı.

SoL'da yer alan habere göre Yeşil 8 Ocak 2019’da Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları sormuştu:

Fiyat artışlarının tespiti için TÜİK tarafından düzenlenen enflasyon sepetinde ateşli silah mermisi bulunmadığı halde, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun duyurusu ne anlama gelmektedir? Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, enflasyon sepetine ateşli silah mermilerinin alınması için herhangi bir bildirimde bulunmuş mudur, bulunmadı ise bulunacak mıdır? Vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmelerinin güçleştiği bir zamanda, temel ve asgari ihtiyaçların, gıdaların, akaryakıt ve elektriğin enflasyonla topyekün mücadele kapsamına alınmaması için yapılan zamlar ortadayken, enflasyon oranının artması ile mermi fiyatlarının yükselmesi arasında ilgili kurum ne tür bir bağ kurmaktadır?”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği yazılı yanıtta şöyle denildi:

"ENDİREKT ETKİ"

“Enflasyonla mücadele konusuna, ister kamu ister özel sektör kuruluşları olsun tüm kuruluşların aynı duyarlılıkla yaklaşmasının gerekliliğine inanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mermi fiyatlarında indirim yaparak enflasyonun psikolojik etkilerinin azaltılmasına yönelik endirekt bir etki yaratmayı hedeflemiştir.”

Yeşil yaptığı açıklamada “Sayın bakanın enflasyonla mücadelede mermi üzerinden endirekt etki yaratma gayesini fazla iyiniyetli karşılıyor ve MKE’nin enflasyonun düşürülmesi noktasında vermiş olduğu katkı etkisiyle birlikte, işbu trajikomik durumu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunuyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)