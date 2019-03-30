Sırp piskopos: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yapıcı görmüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürüleceği açıklamasını yorumlayan Sırp Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Baçskiy İriney, tarihi binanın hem müze hem de ibadethane olarak kullanılmasını öngören bir öneride bulundu.

Sputnik'e demeç veren piskopos İriney, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yapıcı bir fikir olarak görmüyorum. Böyle bir adım, kendi içinde manevi ve kültürel şiddet teşkil eder. Bu eşsiz ibadethane, bin yıldan daha uzun süre Ortodoks kilisesi olarak, cami olarak ise bunun yarısı kadar hizmet verdi" dedi.

İriney, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi fikrine karşılık olarak şöyle bir öneride bulundu: "Ayasofya müze olarak kalır ancak bir kısmında pazar ve bayram günleri kilise olarak, cuma ve İslami bayram günlerinde de cami olarak ibadete açık olabilir" dedi.

Böyle bir kararın hem Hristiyanları hem de Müslümanları memnun edeceğini düşünen İriney, bu nadide sanat ve kültür yapısını sadece turistik amaçlı ziyaret etmek isteyen turistlerin de karardan mutlu olacağını vurguladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz." (HABER MERKEZİ)

UNESCO: Ayasofya'nın isminin değiştirilmesi için onayımız gerekir