Gazeteciden Erdoğan'a: Enerjiniz millet sevgisinden kaynaklı değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkan adayları ile birlikte TRT'de canlı yayında gazeteclerins sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'a gazetecilerden yöneltilen ilk soru, "Bugün 8 miting gerçekleştirdiniz. Bu enerjiniz herhalde millete olan sevginizden kaynaklanıyor değil mi?" oldu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek."

"Anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var. Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki belli ki bunların hiçbirisi bir şeyi tutturamayacak."

"Partimize bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin, tekrar orada yer alması olacak bir iş değil."

(İYİ Partili Mine K. ile AKP broşürü dağıtan Yusuf Özoğul arasında geçen dialogun videosu izletildi.) "Yusuf'un (Özoğul) yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Yusuf siyasi ahlak dersi verdi, Bayan Meral’in ders alması lazım."

"Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki, CHP'nin işi"

(HABER MERKEZİ)



