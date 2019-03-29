29 Mart 2019 22:18
Yayladağı'nda askeri araç devrildi: 5 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Fotoğraf: AA
Yayladağı-Antakya Karayolu Sungur Mahallesi yakınlarında askeri araç kaza yaptı. Yağışlı hava ve yoğun sis nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 17 askerden 5'i yaralanırken, diğerleri ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralanan askerler, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)
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