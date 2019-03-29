Yayladağı'nda askeri araç devrildi: 5 yaralı

Yayladağı-Antakya Karayolu Sungur Mahallesi yakınlarında askeri araç kaza yaptı. Yağışlı hava ve yoğun sis nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 17 askerden 5'i yaralanırken, diğerleri ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralanan askerler, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)