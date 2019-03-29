Petrol-İş şube başkanlarından Kale Kayış işçilerine ziyaret

Silivri’de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ve sendikalaşma hakkı için direnişe geçen Kale Kayış işçileri, 24 gündür fabrika önünde mücadelelerini sürdürüyor. İşçilerin direnişine destek ziyaretleri devam ediyor. Petrol-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova, Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ile yönetim kurulu üyeleri, Batman Şube Başkanı Şehmuz Kaygusuz, Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcıları Nesimi Yetişoğlu ile Teoman Aydınoğlu, işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, işçilere seslenerek şunları söyledi: “Sizler Anayasal hakkınızı kullanarak örgütlü işçi olmak istediniz. İnsan onuruna yaraşır bir ücret ve çalışma ortamı talebinde bulundunuz. Ama maalesef bu acımasız sermaye sizleri böyle kapı önünde bekletiyor. Asla yılgınlık yok. Bu direniş 124 gün de sürse, 224 gün de sürse biz sınıf kardeşleriniz olarak her zaman yanınızdayız.”

MÜCADELENİZ, MÜCADELEMİZDİR

“Mücadeleniz, mücadelemizdir” diyerek sözlerine başlayan Batman Şube Başkanı Şehmuz Kaygusuz da şunları söyledi:

“Biz emekçiler, Anayasanın ortaya koyduğu tüm kurallara uyarken patronlar Anayasayı tanımıyorlar. Sonuna kadar mücadelenizde yanınızda olacağız. Biz de ilk örgütlendiğimizde iş akdimiz feshedildi. Ama inanarak mücadele ettiğimizde mücadelenin sonunda mutlaka başarı gelecektir.”

Daha sonra söz alan Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcıları Nesimi Yetişoğlu ise “Biz Kocaeli’den 2 bin 500 arkadaşımızın selamını getirdik. Maddi ve manevi olarak biz buradayız” diye konuştu.

BİRLİKTELİĞİNİZİ, İNANCINIZI, KARARLILIĞINIZI BOZMAYIN

Flormar’da 297 gün boyunca sürdürdükleri direnişi hatırlatan Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz de şöyle konuştu:

“Sizin ne çektiğinizi ne beklediğinizi bilen birisiyim. O yüzden maalesef Anayasal hakkı kullanmak sıkıntı haline geldi. Tüm yasalar aleyhimizde işliyor. Bunun hem sendikal hem de siyasal boyutu var. O yüzden bizim örgütlenmemizi, bizim hak ve menfaatlerimizi geliştirmemizi, bizim çalışma ve yaşama koşullarımızı insani bir seviyeye çıkarmamızı istemezler. Çünkü niye; istedikleri gibi yönetirler, istedikleri gibi alırlar, çıkarırlar, istedikleri gibi ücret verirler. Dolayısıyla ‘biz insanız bizim hakkımız var’ dediğiniz an hemen karşınıza bir sürü engel çıkıyor. Çadır açtırmadılar, soba yaktırmadılar, ses cihazımıza el koydular, direnişin son günlerinde gölge taraftan güneşli taraf geçmemizi dahi engellediler. O yüzden vereceğiniz bu mücadele çok önemlidir. Asla birlikteliğinizi, inancınızı, kararlılığınızı bozmayın, yılgınlığa düşmeyin.”

Son olarak söz alan Petrol-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova da “Biz bu yola çıkarken ölmek var, dönmek yok dedik ve halen o noktadayız. İşveren zor durumda. Bizim moralimizi bozmak istiyor, bizi dağıtmak istiyor. Ancak biz ilk günkü inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan direnişteki işçileri ziyaret eden İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır, raporlaştırmak üzere işçilerden çalışma koşullarına ilişkin bilgi aldı. (İstanbul/EVRENSEL)