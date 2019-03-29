Temelli’den Erdoğan’a: Ahmet Türk’e laf söyleyecek kadar acz içinde

Mardin Artuklu'da partisinin seçim bürosunu ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Erdoğan'ın Türk'e yönelik sözlerine tepki göstererek, "Şimdi de kalkmış bizim adayları tehdit ediyor. Bizim adaylarımız halkın adaylarıdır. Ahmet Türk Mardin halkının, Kürt halkının adayıdır” dedi.



Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Mardin'deki final mitinginin yağışlı havadan kaynaklı iptal edilmesi üzerine Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Artuklu ilçesine partisinin seçim bürosunu ziyaret etti.

Temelli, Erdoğan’ın Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Ahmet Türk’ü kastederek, “"GBT'leri hazır tutuyoruz" sözlerini eleştirdi: “Bizi sabah akşam GBT'ye sokuyorlar. GBT rekoru kırdık. Bizim bir suçumuz yok. Suçlu arıyorsan kendi çevrene bak. Şimdi de kalkmış bizim adayları tehdit ediyor. Bizim adaylarımız halkın adaylarıdır. Ahmet Türk Mardin halkının, Kürt halkının adayıdır. 40 yıldır mücadele eden Ahmet Türk’e laf söyleyecek kadar acz içindesiniz. Tüm arkadaşlarımız bu mücadelede hiçbir zaman bu tehditlere ve saldırılara karşı diz çökmedi, boyun eğmedi. Tüm arkadaşlarımızın demokrasi sevdası var. Bize düşen bu sevdaya sahip çıkmaktır. Tıpkı Leyla Güven gibi. Bu sese kulak verelim. Leyla Güven 142 gündür açlık grevinde. Onunla birlikte binlerce insan açlık grevinde. Hepsi hukuk ve adalet mücadelesi veriyor bu adaletsizlik ve hukuksuzluğa son versin diye. Bu hukuksuzluğu ve adaletsizliği dayatanlar arkadaşlarımızın taleplerini görmezden geliyor. Arkadaşlarımızın talepleri meşru bir taleptir. Bu sesi duymayanlar bizi tehdit ediyor, halka saldırıyorlar ama en temel hukuksuzluğu kaldırmaya dönük bir tek adım atmıyorlar. Biz hiçbir arkadaşımızın ölmesini istemiyoruz. Yitirdiğimiz canlar önünde de eğilerek saygıyla anıyoruz. Bu haklı talepleri dile getirdiğimizde çıkıp bu ülkenin beka sorunu var diyorlar. Bu ülkenin beka sorunu değil, hukuk, işsizlik sorunu var" dedi.

Erdoğan, Ahmet Türk'ü kastederek, "GBT'leri hazır tutuyoruz" dedi

“EĞER HDP ADAYI YOKSA ÖNDE OLAN DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİZ”

Sandığa gitme çağrısında bulunan Temelli, "Arkadaşlar sandığa gideceğiz. Oyumuzu her halükarda kullanacağız. Taşınan sandık varsa, sandığın gittiği yeri bulup oyumuzu kullanacağız. Bu var olan tüm kayyımları süpürüp atacağız. Eğer HDP adayı yoksa önde olan demokrasi güçlerinin adayını destekleyeceğiz. Bir strateji ortaya koyduk bütün kimyaları bozuldu. Korkunun ecele faydası yok. Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz" dedi. (Mardin/MA)