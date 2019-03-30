Bizi düşünmeyene bizler nasıl oy vereceğiz?

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

Gündemimiz belli, seçim. Haberlerde, kahvehanelerde, sokakta, işyerlerinde yerel seçimler konuşuluyor. Ama siyasetin seviyesi giderek aşağılara düşüyor. Söylemler ağır ve ötekileştirici.

Tansu Çiller döneminde iki anahtar vadediliyordu. Hatta Erdoğan meydanlara Tansu Çiller ile çıkmıştı. Aradan geçen zamanda bu anahtarlar eriyip çaya torbaya dönüştü. Ülkenin ‘partili Cumhurbaşkanı’ seçim meydanlarından yarım kilo çay atıyor halka. Acınası bir durum, nereden nereye geldik. Bu bile bizlerin neye muhtaç bırakıldığının göstergesi bence.

Adamlar büyüyoruz diyor ama ülke batıyor. Tüp kuyruğu diyenler, bizi sebze kuyruğuna sokuyor. Yerli milli diyenler yerli ne varsa yabancılara peşkeş çekiyor. 25 ilde patates ekilmesini hastalık gerekçesiyle yasaklayıp, yurt dışından vergisiz ülkeye sokup yandaşlarını zengin etmeye çalışıyor.

Koalisyonlar ülkeye zarar verdi diyenler, koalisyonun ismini değiştirip ittifak yapıyor. Ne söylerlerse tersini yapıyorlar. Beka sorunu var diyenler, ülkenin bekasını ortadan kaldıranların kendileri olduğunu biliyor. Kendine karşı olanlara terörist diyen kendi baskılarını gizliyor. Bunlar gelmeden önce dolar 2 lira iken bunlardan sonra 6 liraya çıkıyor. Düpedüz ülkeyi batırıyorlar. Milliyetçi gömleği giyen Bahçeli de kendi ikbali uğruna... Belediyeleri rant kapısı olarak görüyor her biri. Meydanlarda atışarak oy istiyorlar.

Eskiler söylerdi kıyamet hacı hocanın yüzünden kopacak diye. Çocukken anlamazdık da büyüdük Erdoğan sayesinde anlar olduk sebebini. Sorarım şimdi tüm işçi kardeşlerime. Benim gibi işçi kesimine ne verdiler? EYT hakkında bizimle dalga geçti, ‘Hangi ülkede var bu kadar erken emeklilik’ dedi. Sanki kendilerinde olan süper emeklilik başka ülkelerde var mı? Emekli maaşı bağlama oranını yüzde 33’e düşürmedi mi? Zorunlu BES’i ilkinde olmayınca ikincisinde 3 yıla çıkarmadı mı? Seçim sonrası kıdem tazminatlarına el atacağız demedi mi? Kağıt üstünde enflasyonu düşük gösterip enflasyon zammımızı hiç etmedi mi? Asgari ücrete 6 ayda yapılan zammı 1 yıla çıkarmadı mı? Vergi dilimini yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarmadı mı? Ülke kaçıncı kez krize girdi? Ekonomi çöktü. Canımız delindi. Bir de kalkmış utanmadan oy istiyorlar.

Onlara verilmeyen oyların hesabı ahirette sorulmayacak mı bile dediler? Asıl AKP’ye verilen oyların hesabı sorulur ahirette. Bizi düşünmeyene bizler nasıl oy vereceğiz? İçimizden olanlara oy vermeliyiz. Bizi anlayana, bizden olana. Rantçılara, yandaşını zengin edenlere oy mu verilir?