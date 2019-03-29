29 Mart 2019 17:41

İstismarcı imam tutuklanmadı, 500 kişi "Hakim istifa" diye bağırdı

Adana'da,bir çocuğa istismarda bulunmakla suçlanan imam yine tutuklanmadı. Duruşmaya gelen aile, avukatlar ve hak savunucuları karara tepki gösterdi.

İstismarcı imam tutuklanmadı, 500 kişi "Hakim istifa" diye bağırdı

Fotoğraf: DHA

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    Adana'da, E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen M.D.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Aile ve avukatların tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Tutuklama bekleyen aile bireyleri ve avukatlar, karara mahkeme salonunda ve koridorlarda tepki gösterdi. Yaklaşık 500 kişi, "Hakim istifa" sloganları attı.

    Olay, E.S.'nin  2017'de rehberlik öğretmeni ile görüşmesiyle ortaya çıktı. E.S., 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'da Kur'an kursuna gittiğini, imam M.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak, ailesine de bilgi verdi. Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.

    Yargılanmasına, Tarsus'taki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan M.D., ikinci duruşmada adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme sonrası intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen E.S., kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

    "SANIĞIN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

    M.D.'nin tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık M.D.'nin katılmadığı duruşmada; mağdur E.S., annesi A.S. ve babası R.S. ile tarafların avukatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Sanığın yeniden tutuklanmasını isteyen E.S., "Bir çocuk tacize, tecavüze maruz kalmamalı. Bu kabul edilemez. Artık kelimeler bitti. Sanığın tutuklanmasını istiyorum" dedi.

    "SUÇLU NEDEN ELİNİ KOLUNU SALLARAYARAK GEZİYOR?

    Anne A.S. ise kızının yalan söylemediğini dile getirerek, "Benim kızımın hayalleri gitti. Benim kızım neden yalan söylesin? Hayatı, okul yerine neden mahkeme salonlarında geçsin? Suçlu neden elini, kolunu sallayarak geziyor? Burada bir ana ağlıyor. Suçlu tutuklansın, cezalandırılsın, gözyaşlarım dinsin" diye konuştu.

    Baba R.S. de sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. 

    Adli Tıp raporlarının, mağdurun ifadesini desteklediğini dile getiren ailenin avukatları ise tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasını talep etti.

    TUTUKSUZ YARGILAMAYA DEVAM KARARINA TEPKİ

    Ailenin avukatları, ayrıca duruşma sırasında daha fazla sorun yaşamaması için E.S.'nin dışarı çıkarılmasını talep etti. E.S. de mahkeme başkanına, "Psikolojim yeterince bozuldu. Daha fazla devam etmesini istemiyorum" diyerek, salondan çıktı. Sanık M.D.'nin avukatı da ek savunma yapılabilmesi için süre istedi.

    Mahkeme heyeti, 5 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı. Sanık M.D.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına ve duruşmanın 25 Nisan'a ertelenmesine hükmedildi. 

    Mahkeme heyetinin kararı üzerine tutuklama bekleyen aile bireyleri ve avukatlar, tepki gösterdi. Hareketlilik mahkeme koridorlarında da sürdü. Yaklaşık 500 kişi, 'Hakim istifa' sloganı attı.

    "ADALETTEN ŞÜPHE ETMEYE BAŞLADIK"

    Adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Semra Kabasakal, "Bugün gerçekten acı bir gün. Bu kadar baskıya, bu kadar desteğe rağmen eğer bu mahkeme tutuklamayı gerçekleştirmediyse artık adaletten şüphe etmeye başladık. Çocuğumuza zarar verecek. Çocuğumuz şu anda çok kötü durumda. Eğer bu tutuklama devam edecekse ve sonucunda beraat söz konusu olursa istismarcıların yolu açılacaktır. Artık insanlar rahatlıkla çocuklara zarar verebilecektir. Mahkemelerin bunu düşünmesi lazım" dedi.

    "ARTIK ADALET İSTİYORUZ"

    Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ise "Aslında biz çocukların yaşadıkları bu durumla ilgili çok üzülüyoruz. Kişinin mesleğinin önemi yok. Bu kişi aslında bizim inandığımız ve güvendiğimiz bir alanda çocuklara yakınlaşmış ve bu mesleğe de çok büyük bir zarar vermiştir. Bir kişi bizim inançlarımıza da zarar vermiştir. Çocuğumuz tertemizdir, çocuğumuz cesaretin bir timsalidir. Çocuğumuz bizim geleceğimizdir. Çocuklar bizim vatanımızdır. Ülkenin insanları şunu diyor; 'Çocukları hep birlikte koruyalım. Çocuklara hep birlikte güzel gelecekler sunalım'. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocukları koruma seferberliğidir. 25 Nisan saat 13.30'da, burada hazır olacağız adalet için. Bugün sanığın avukatı yerine başka bir avukat gelmiştir, bir erteleme çıkmıştır. Bir strateji olmuştur, uzamıştır. Bunun ne sebeple olduğunu bilemiyoruz; ama biz artık adalet istiyoruz" diye konuştu.

    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sakinlik çağrısı yaparak, konuyu Meclis'e taşıyıp, takipçisi olacaklarını söyledi. (Mersin/DHA)

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