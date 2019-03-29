Eğitim-İş: Okullarımız siyasete alet edilemez

Son dönemlerde Bursa'daki okullarda öğrencilere yönelik siyasi çalışmaların yaygınlaşmasına karşı Eğitim-İş Bursa Şubesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürüyle görüştü. Görüşme sonrası Eğitim-İş üyeleri Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürüyle yapılan görüşmeye Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Mali Sekreter Hüseyin Kara, Genel Basın Yayın Sekreteri Tekin Efe, İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Oğuz Akkaş, Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Demiralp ve Eğitim-İş üyeleri katıldı.

Milli Eğitim önünde yapılan açıklamada konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım “Üzülerek görüyoruz ki, son dönemlerde okullarımız siyasi propagandalara alet edilmekte, kamu görevlisi olduğu gerçeğini unutan bir takım taraflı yöneticilerce, öğrencilerimize yönelik yönlendirme ve siyasi çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanmaktadır. Devlet erkini temsil eden kamu idaresinin, öncelikle tarafsızlığını koruması, ülkemizin geleceği açısından en yaşamsal kurallar arasında olmalıdır. Devlet kurumlarının siyasallaşmasının, siyasal kadrolaşmasının, çocuklarımızın tarikat ve cemaatlere bağlı yapılar eliyle örgütlenmesinin, kısacası; okula, kışlaya, adliyeye siyaset sokulmasının bedelini 15 Temmuz'da acı bir şekilde ödemiş olan ülkemizde, bu durumdan ders almayan kamu yöneticilerinin varlığı, bizleri, ülkemizin geleceği açısından derin bir kaygıya yöneltmektedir” dedi.

OKUL DUVARINA RABİA İŞARETİ ASILDI

“Bursa, geçtiğimiz günlerde, binlerce lise öğrencisinin okulda olmaları gereken zamanda TÜGVA adlı vakfın siyasi mitingine taşındığına tanık olmuştur” diyen Yıldırım şöyle devam etti:

“Aldığımız bilgilere göre, öğrencilerimizin siyasi mitinglere taşınması durumuna karşı şu ana kadar herhangi bir adli ya da idari işlem de yapılmamıştır. Karşılaştıkları en basit eleştirilere bile tahammülsüzce soruşturma açan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konudaki sessizliği ise bizler açısından suç ortaklığının göstergesidir. Bir başka olayda ise; tarafsızlığını kaybetmiş, ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirmek yerine kendi siyasal görüşlerini öğrencilere empoze etmeyi görev edinmiş okul müdürü tarafından Gürsu İmam Hatip Lisesi'nin duvarına ve okul müdürü odasına ‘Rabia’ işaretleri asıldığına tanık oluyoruz. Bilindiği üzere bu işaret seçim meydanlarında, siyasi mitinglerde AKP tarafından kullanılan, bu siyasi partinin tüzüğünde bulunan ve “AKPARTİ” imzalı broşürlerle tanıtımı yapılmış siyasi bir semboldür. Bir siyasi partiye ait olduğu açık olan siyasi sembolü okulun duvarlarına ve okul müdürü odasına asmak, okul müdürünün siyasi görüşünü devletin imkanlarını kullanarak öğrenciler arasında yaygınlaştırma amacını taşımaktadır. Bu durumun Bursa Şubemiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet başvurusu ile bildirilmiştir. Yürütülecek soruşturmanın hukuka uygun bir şekilde tamamlanmasını, tarafsızlığını kaybetmiş olan sözde okul müdürünün de çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri için yöneticilik görevinden alınmasını bekliyoruz. Eğitim-İş, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız üzerinden siyasi kampanyaların yürütülmesine, taraflı yöneticiler eliyle okullarımıza siyasetin sokulmasına, siyasi parti propagandası yapılmasına izin vermeyecektir” dedi. (Bursa/EVRENSEL)