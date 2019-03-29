İZELMAN'da TİS töreni: Seçimde gereken cevabı verelim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından, sendika temsilcileri ve belediye yöneticileri, İZELMAN binası önünde işçiler ile birlikte sözleşmeyi imzaladı. İşçiler sözleşmeyi halay çekerek kutladı.

Konu ile ilgili konuşan Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, “10'uncu toplu sözleşme sürecimizi, iş barışı çerçevesini bozmadan beraberliğimizi ortaya koyarak, buraya kadar getirdik. Her şeyden önce sizler ile birlikte uzun yıllardan beri ilk defa İZELMAN'ın önünde sözleşmemizin bütün şeffaflığı ile birlikte sözleşmeyi imzalamayı istedik” dedi.

'GÖREV SIRASI SİZDE'

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu sözleşmenin işçiler ile imzalanmasını kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“10'uncu toplu sözleşmemizi sizler ile birlikte güzel bir tablo ile imzalamak, bizi şube yöneticileri olarak gururlandırdı. Mutlaka ve mutlaka örgütlü güç olmak zorundayız. Örgütsüzlüğün, insanları ne hale getirdiğini hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi görev sırası sizde, seçimlerde bu enflasyonu yaratanlara gereken cevabı vermenizi diliyoruz.”

'BÜYÜK EMEK VERİLDİ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Bu sürece çok büyük emek verildi. Emek verenleri tekrar kutluyorum. Sendikamıza, işçimize, belediyemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, işçilere şöyle seslendi:

“Toplu sözleşmelerde sendikalı olmak mali konularda ücret almak değildir. Biz, bu toplumda muhalefeti üstlenen bir sendikayız. O yüzden dimdik ayaktayız. Faşizme karşıda omuz omuza yan yana mücadeleyi birlikte büyüteceğiz. Barışın, demokrasinin, Cumhuriyet'in savunuculuğunu yapmak için kararlıktan aydınlığa giden yolda bir nebzede bizim sesimiz olacak. 31 Mart'ta baharı biz örgütleyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Genel-İş 1 ve 3 No'lu Şube Temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörleri Hilmi Özen ve Pervin Şenel Genç, İZELMAN AŞ Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı 2 yıl geçerli olacak toplu sözleşmeyi imzaladı. İmzalanan sözleşme sonrası işçiler halay çekerek sonucu kutladı. (İzmir/EVRENSEL)