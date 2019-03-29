Cam iş kolunda sözleşme imzalandı

Şişecam patronuyla Kristal-İş arasında yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre saat ücretlerine 4.05 ila 4.66 lira arasında zam yapılacak. Cam işçileri sözleşmenin 2. ve 3. yılında enflasyon artı 2 ve 3 puana imza atılmasını “beklentinin altında” diye yorumladı.

3 yıllık imzalanan sözleşmeye göre ilk yıl saat ücretlerine (kademeye göre) 4.05, 4.10, 4.30, 4.40, 4.50, 4.66 lira zam yapıldı. C kademesini baz alarak yaptığımız hesaba göre yüzde saat ücretine 4.30 lira zam alan bir işçinin aylık ücretine gelen zam oranı (işe yeni giren işçi ile 5 çalışma süresi 5 yılı aşkın işçinin saat ücreti arasında fark olduğu için) yüzde 25 ila 30 arasında.

Sözleşmeye göre ikinci yıl enflasyon artı 2 puan üçüncü yıl ise enflasyon artı 3 puan zam yapılacak. Sosyal haklarda ise yüzde 30’a yakın artış sağlandı.

Gazetemize konuşan cam işçileri ise ikinci ve üçüncü yıllardaki zam oranları nedeniyle sözleşmenin beklentinin altında kaldığını söyledi. Sözleşmenin 3 yıllık olmasının başlıca bir kayıp olduğunu ifade eden işçiler, “Hükümetin enflasyonu ne çıkaracağını bilmiyoruz. Alacağımız farklar işverenin cebine bırakıldı. Bu şartlarda açığımız kapanmayacak” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)