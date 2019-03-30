Seçim günü her okula bir avukat

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankaralıların güvenli bir şekilde oyunu kullanması için her okula bir avukat görevlendirdiklerini söyledi. Baro bünyesinde oluşturulan Seçim Güvenliği Merkezi ile gerçek iradenin sandığa yansıması için bir dizi önlem aldıklarını söyleyen Sağkan, “Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin her okulda gönüllü avukatlarımız olası usulsüzlüklere karşı seçim günü Ankara'da görev alacak” dedi.

Sağkan, “Uzun zamandır gerçek iradenin seçime yansımadığı konusunda şaibeler var. Buna önceki seçimlerde halk arasında bazen 'Trafoya kedi kaçtı, elektrikler kesildi' bazen de 'Oy pusulaları yandı' şeklinde rastladık” dedi. Gönüllü aday olan avukatlar ile hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin vatandaşın görüşünün doğru yansıması için seçim günü çalışacaklarını ifade eden Sağkan, “Ankaralı vatandaşların 'Oyum sandıktan çıkar mı, çıkmaz mı' endişesi yaşamasın diye Seçim Güvenliği Merkezi'ni oluşturduk” diye konuştu.

"AVUKATLAR SEÇİM MEVZUATI İLE İLGİLİ ÖZEL EĞİTİM ALDI"

Tüm gün hizmet verecek avukat ekibiyle Seçim Kriz Merkezi de kurduklarını belirten Sağkan, anlık oluşacak herhangi bir usulsüzlüğe direkt olarak hukuk desteği vereceklerini aktarırken gerektiğinde ihlalin olduğu yere giderek oluşacak krizi de önlemeyi amaçladıkları ifade etti. Bu konuda meslektaşlarından da yoğun talep geldiğini dile getiren Sağkan, “Avukat arkadaşlarımız kendi ikamet ettikleri yerlerde, ihtiyaç olursa da başka talep edilen yerlerde görev alacaklar”dedi. Sağkan, aynı zamanda görev alacak avukatların seçim mevzuatı ile ilgili olarak özel eğitim aldıklarını da belirtti.

Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları