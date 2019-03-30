CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Herkes sandığa gitmeli

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Yerel seçimlerde gözlerin çevrili olduğu İstanbul, 31 Mart’ı bekliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un nefes almasının, Türkiye’nin nefes alması anlamına geleceğini belirterek, herkesi sandığa gitmeyi ve sandık sonuçlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Canan Kaftancıoğlu ile, seçim güvenliğini ve yaptıkları çalışmaları konuştuk.

Kaftancıoğlu “Devlet ve devlet yetkili kurumları sandıkları korumalıyken bizim ülkemizde bunun olmadığını biliyoruz. Sandıktan çıkacak sonucu ortaya çıkarmak yerine, kendi işine geldiği sonucu çıkarmak isteyen bir iktidar anlayışıyla yönetildiği için, gerek sandık başlarında gerekse YSK’de, öncesinde ve sonrasında sonuçları maniple etmek için neler yaşandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Oluşturulan algıları bir kenara bıraktıklarını il örgütü olarak sandık güvenliği konusunda kötü sınav vermediklerini kaydeden Kaftancıoğlu, güvensizliği ortadan kaldırmak için 15 Kasım 2018’den beri il örgütünde sandık güvenliği komisyonuyla birlikte yaptıkları tartışmalar ve yaptıkları çalışmaların tamamlandığını belirtti. Sandık sorumlarından, kat, okul sorumlularına, ilçe ve il seçim kurulunda görevli olanları tespit ettiklerini anlatan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarını kurdukları sisteme nasıl girecekleri konusundaki altyapı çalışmalarını daha iyi hale getirdiklerini kaydetti.

İKİ SAATE BİR BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarını Sanayi Mahallesi’nde bulunan seçim koordinasyon merkezinde takip edeceklerini belirtti. 24 Haziran seçimlerinde yaşanan travmatik durumu da dikkate aldıklarını belirten Kaftancıoğlu seçim sonuçlarını iki saatte bir basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. CHP il başkanı dışında yapılacak açıklamalara da itibar edilmemesi çağrısını da yapan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarını doğru bir şekilde halka ulaştıracaklarını ifade etti. Kaftancıoğlu, seçim sonuçları netleştiğinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ile birlikte nedenleriyle birlikte açıklayacaklarına söyledi.

"HERKES, HER KESİM SANDIĞA GİTMELİ"

Kendisini gibi düşünmeyeni düşmanlaştıran, kutuplaştıran bir anlayışla ülkenin yönetildiğine dikkat çeken ve seçimlerin başa baş geçeceğini de belirten Kaftancıoğlu şu çağrıda bulundu: “Bu topraklardaki mücadele sırasında yorulduğu, kırıldığı, umutsuzluğa kapıldığı anlar oluyor. Ama umudu tazelemenin yolu da hep birlikte mücadeleyi büyütmekten geçiyor. O yüzden İstanbul’un nefes alması ve dolayısıyla Türkiye’nin nefes alması için herkesin, her kesimin sandığa gidip oyunu verip, oyunu verdikten sonra da hep birlikte sandıktan çıkacak sonucu takip etmeye davet ediyorum. Bunu herkes adına bir görev olarak görüyorum.”

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Canan Kaftancıoğlu kimdir?