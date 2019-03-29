"Tutanakları toplamışsak yanlışı Bağdat'tan bile döndürürüz"

Birkan BULUT

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim gecesi için hazır olduklarını anlatarak, bu kez “Hızlı değil, doğru sonuç” vermeyi hedeflediklerini söyledi. Manipülasyon ve hilelere karşı ne gibi önlemleri olduğunu sorduğumuzda ilçe başkanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Adıgüzel, “İlçe başkanlığımızda ıslak imzalı tutanak varsa, yanlış hesabı Bağdattan bile döndürürüz” dedi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ile yarın yapılacak seçimlerin güvenliğine ilişkin yaptıkları hazırlıkları konuştuk. Önceki seçimlerde yapılan eleştiriler doğrultusunda hedeflerini revize ettiklerini belirten Adıgüzel, bu seçimde “hızlı değil, doğru sonuç” almak üzere çalışmalarını şekillendirdiklerini dile getirdi. Adıgüzel, “Anadolu Ajansı ile yarışan bir seçim sonucu yerine doğru sonuç vermek istiyoruz. 24 Haziran seçimlerinde aldığımız eleştirilerin temelinde de bu yatıyordu. MYK üyesi arkadaşlarımız, 'Anadolu Ajansı ile Millet Ajansı'nı yarıştıracağız' demişti ama sonrasında aksaklıklar yaşandı. Çünkü onların imkanları ve iş yapış biçimi bizimkiyle uyuşmuyor. Biz bir oya dahi sahip çıkmak için uğraşıyoruz. Önce sandık başında sonucu ardından sonucun seçim kuruluna doğru iletilip iletilmediğini kontrol ediyoruz ve bu arada bu işi yapan arkadaşımız seçim sonucunun bize iletilmesiyle de ilgileniyor. Sadece İstanbul'da gönüllü ve müşahitlerin dışında bilişim sorumlusu, sandık sorumlusu, okul sorumlusu, veri giriş sorumlusu 60 bin vatandaşımız görevli. Ankara'da da aynı şekilde. Ayrıca ittifak halinde olduğumuz İyi Parti'nin görevlileri var. Onlar kendi operasyonunu yapıyor ama sürekli iletişim halindeyiz. İtiraz sürecinde eksiklerimizi birlikte tamamlayıp süreci yöneteceğiz.” dedi.

"HATA VARSA SİSTEMİMİZ UYARI VERİYOR"

Güvenli bir seçimin sandık görevlilerin, seçim kurulu üyelerinin il ve ilçe başkanlarının çalışmasıyla olabileceğini belirten Adıgüzel, yerelde motivasyonu yüksek ve disiplinli bir çalışmanın sonuçları kendilerine doğru bir şekilde yansıtabileceğini söyledi. Sistemlerinin eğer yanlış bir sonuç gelmişse uyarı verdiğini kaydeden Adıgüzel, “Okul çevresinden sorumlu arkadaşımız gönderdiğinde burada YSK'den gelenlerle karşılaştırıyoruz. Bir eksik varsa ilçe başkanlığına bildiriyoruz. O saatten sonra küçük hata büyük hata yok” dedi.

"SANDIK GÖREVLİMİZ YOKSA KEDİ DEĞİL, FİL BİLE GİRER"

Sandıkların açılmasından ilçe seçim kuruluna oyların iletilmesine kadar işleyen sürecin sıkı kontrol edilmesine dikkat çeken Adıgüzel, ıslak imzalı tutanakların önemini özellikle vurguladı: “İlçe başkanlığımızda ıslak imzalı tutanak varsa, İstanbul'da 31 bin, Ankara'da 12 bin tutanağı toplamışsak yanlış hesabı Bağdattan bile döndürürüz. İlk aşama insanların ıslak imzaları toplayarak güvenceye alması ve hile yapılmasını engellemesi. Eğer orada bizim sandık görevlimiz yoksa oraya kedi değil fil bile girer.”

YSK'YE: SEN NİYE VARSIN O ZAMAN?

Adıgüzel YSK'nin da sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ayrıca seçim güvenliği sadece seçim gününe indirgenemez. YSK işini kesinlikle ciddi yapmıyor. 'Bizde sorun' yok diyorlar. Sorunun ne olduğunu çıkarıp yüzlerine vurduğumuzda da 'Bu dediğiniz doğru ama yine sorun yok' diyorlar ya da 'Siyasi partiler temsilci göndersin kendileri sahip çıksın' yanıtıyla kolaya kaçıyorlar. E sen niye varsın o zaman?” dedi.

"HERKES EVİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLEMELİ"

Ayrıca yerel seçimlerin genel seçimlere göre daha avantajlı olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Örneğin Esenyurt'ta 1631 sandık var. Bunların sandıkların sonucu toplayıp ilçe birleştirdikten sonra Esenyurt Belediye Başkanı'nı belirleriz ya da başkentte 25 ilçeyi birleştirdiğimizde Ankara'yı kim kazandı görürüz. Ayaş'ın 55 sandığı var. İlçe başkanlığı bu sonuçları getirdiğinde kimin kazandığını görürüz. Urfa'yı Tekirdağ'ı, Erzurum'u beklemeyiz. Herkes kendi evinin önünü temizlerse başarabiliriz” dedi.

İLÇELERDE ÇÖZÜLMELİ

Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın sandıklardan gelecek uyarılar konusunda CHP'ye yaptığı “filtre” önerisini sorduğumuzda ise Adıgüzel, büyük resme bakıldığında detayların gözden kaçabildiğini dile getirdi. YSK ile aynı tutanakların girilebildiğini ve bu konuda önlem aldıklarını belirten Adıgüzel şöyle devam etti: “Ama filtre konusunda bir eksiklik var. Burada sorunu çözmesi gereken ilçe başkanlıklarımız. Yine Esenyurt'u örnek verirsek, 1630 sandığın 30'u sorunluysa orada düzeltmeye gitmek. Filtre bu.”

Adıgüzel: CHP'nin 50 bin sandıktan veri alamadığı iddiası asılsız