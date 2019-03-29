Sanatçılardan Beyoğlu Adayı Alper Taş’a destek

Beyoğlu’da bulunan CHP seçim koordinasyon ofisinde Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ı aralarında Edip Akbayram, Genco Erkal, Füsun Demirel, Nur Sürer ve Levet Üzümcü’nün bulunduğu sanatçılar ziyaret etti. CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, yakaladıkları olumlu havayı sanatçılarla yükselteceklerini söyledi. Taş, “Sahada kazandık. İnsanların gönüllerini de kazandık. Umut olduk, neşe kattık. Çocuklara küçük kara balık getirdik. İftiralarla bunu engellemeye çalıştılar ancak engel olamadılar. Sanatçılarımızla birlikteyiz” dedi.

"BEYOĞLU YENİDEN KÜLTÜRÜN, SANATIN ŞEHRİ OLACAK"

Etkinliğe katılan sanatçılardan olan Edip Akbayram, Alper Taş’ın Beyoğlu için büyük bir umut olduğunu vurguladı. Akbayram, “Taş, halkın içinden gelen biri. Beyoğlu’yla birlikte eski Beyoğlu’yu yaşatacak. Yeniden kültürün, sanatın şehri olacak” dedi.

Sanat hayatının Beyoğlu’da geçtiğini ifade eden Genco Erkal da “15 yılda Beyoğlu’yu bitirdiler çünkü onların kafasıyla o Beyoğlu uyuşmuyor. Beyoğlu hep kültürün, sanatın, İstanbul’un göz bebeğiydi. Boydan boya sinema, tiyatro salonlarının olduğu bir yerken bu ruhu öldürdüler. Alper Taş’ın bunu yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

"PAZAR GÜNÜ HEP BİRLİKTE BAYRAM YAPACAĞIZ"

Sanatçı Nur Sürer ise “Beyoğlu’nun ışığını kapattılar Alper Taş’ın bu ışığı açmasını istiyoruz” dedi. Füsun Demirel, de 25 yıl Beyoğlu’da oturduğunu ve park kalmadığı için taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Demirel, “Alper Taş bize çok büyük umut oldu. Taş bir kardelen gibi uzun kış sonrasında dağların kayaların arasından çıkan bir kardelen gibi. Pazar günü hep birlikte bayram yapacağız”diye konuştu.

Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü ise şunları söyledi: “5 yıl önce gezideki yeşili korumak için birlikteydik. Biliyoruz ki Alper Taş, yeşilinize, sokağınıza, evinize sahip çıkacak, insanlığı kıble edinmiş bir insan.”

Sanatçı Yaşar Miraç da Alper Taş’ın Beyoğlu için şans olduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından Sanatçı Genco Erkal’ın doğum gününü kutlamak için pasta kesildi. (İstanbulEVRENSEL)

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

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