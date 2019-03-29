Buca Bağımsız Adayı Emreoğlu: Sorunlarımız ortak mücadeleyle çözülür

Kenan ÇETİN

İzmir

İzmir Buca Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, belediye temizlik işçilerini şantiyelerinde ziyaret ederek işçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Emreoğlu işçilerden sadece oylarını ve desteklerini istemedi, diğer tüm adaylardan farklı olarak işçileri 1 Mayıs’a talepleriyle birlikte katılmaya da çağırdı. Emreoğlu, ayrıca İzmir Barosunun “İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi”ni de imzaladı.

Emreoğlu, Gediz’de belediye temizlik işçileriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan temizlik işçileri iş önlüklerinin yenilenmesini isteyerek KHK ile kadroya geçirilenlerin sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti. Krizin etkisiyle alım güçlerinin sürekli düştüğünü vurgulayan işçiler seçimden sonra krizin etkisinin daha da aratacağını düşünüyor. Toplu iş sözleşmesine işverenin attığı imzaya sadık kalarak uymasını beklediklerini anlatan işçiler, seçimlerde AKP-MHP ittifakının kaybetmesini istediklerini ifade etti.

BAŞKAN ADAYINDAN 1 MAYIS’A ÇAĞRI

Emreoğlu da, işçilerin talepleri için sendikaları zorlamasını bunun da işyerlerinden işçilerin kendi taleplerine sahip çıkarak yapılabileceğine söyledi. Belediyeye seçilenlerin denetlenmesi gerektiği gibi sendika şubelerine seçilen yöneticilerin de işçiler tarafından denetlenmesini, işçilerin taleplerine sahip çıkmalarının sağlanmasını gerektiğini anlatan Emreoğlu “Bunu sizler birleşerek yapmalısınız. Bir ay sonra 1 Mayıs’ı işçiler, emekçiler olarak kutlayacağız. İşyerlerimizde taleplerimiz üzerinden örgütlenerek alanlara çıkmalıyız” diye konuştu.

‘SANİYEDE ÇEKİÇ SESİ YOK’

Buca Sanayi Sitesindeki işyerlerini ziyaret eden Emreoğlu’ya bir esnaf küçük bir boya kutusundaki malzemeyi göstererek, “Bunu daha önce 90 liraya alırken şimdi 220 lira. Sanayideki şu sessizliğe bakın, eskiden her dükkandan çekiç sesi gelirdi, şimdi ise sessizlik hakim. Kriz nedeniyle kimileri dükkanlarını kapattı. Sanayiye gelen ilk başkan adayı sizsiniz. Size teşekkür ederiz” dedi. Emreoğlu da hem sanayi esnafının hem sanayide çalışan işçilerin çözüm bekleyen sorunları olduğunu, yetkililerin ise kılını kıpırdatmadığına işaret ederek “Sorunlarımız çok ama çözülemez değil. Sorunlarımızın çözümü için birleşmeliyiz” dedi.

HALDE AKP’YE TEPKİ

Ardından toptancı sebze hali esnafını ziyaret eden Emreoğlu’ya esnaflar, fiyatların yükselmesi nedeniyle AKP ve Erdoğan tarafından ‘terörist’ olarak gösterilmelerine sitem edip tepki gösterdi. Toptancı haline gelen AKP’li adaylar esnafın tepkisi nedeniyle konuşamadan halden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Esnaflar, beka söylemine inanmadıklarını, ayrıca seçim sürecinde toplumun ayrıştırılmasına ve AKP-MHP ittifakına oy vermeyenlerin terörist olarak gösterilmesine de oldukça tepkililer. Emreoğlu da esnaflara, “Birbirimizi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yan yana gelmeliyiz. Ancak yan yana gelirsek tüm halkımızı birleştirirsek ortak mücadelemizle sorunlarımızı çözebiliriz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İNSAN HAKLARI VİZYON BELGESİ

İzmir Barosunun seçime giren tüm parti ve adaylara gönderdiği “İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi”ni Emek Partisinin desteklediği Buca Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu da imzaladı. İmza törenine Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, baro yöneticileri ile Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar ile parti üyeleri de katıldı. Belgeyle yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğiyle şehrin insan haklarını temel alan bir yaklaşımla kalkınması amaçlanıyor.

Buca Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu için dayanışma

Bağımsız aday Gürkan Emreoğlu: Daha yaşanabilir Buca için adayım