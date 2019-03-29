29 Mart 2019 15:03

Tekerek: Amacımız proje yarışı değil, sosyalist seçeneği güçlendirmek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Türkiye Komünist Hareketinin (TKH) desteklediği bağımsız aday Aysel Tekerek, sorularımızı yanıtladı.

Tekerek: Amacımız proje yarışı değil, sosyalist seçeneği güçlendirmek

Fotoğraf: Türkiye Komünist Hareketi

    • Paylaş

    Türkiye Komünist Hareketinin (TKH) desteklediği bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Aysel Tekerek, Evrensel'in sorularını yanıtladı.

    İBB için yarışacak üç kadın adaydan biri olduğunu belirten Tekerek, “Emekçilerin, kadınların, gençlerin ihtiyacı sömürüden, gericilikten, eşitsizlikten kurtulmaktır. Seçimlerde bağımsız komünist adaylara verilecek her oy bu kurtuluş seçeneğine gidecektir. Boşa gitmeyen oylar da sadece o oylar olacaktır. Çağrımız sosyalist seçeneğe destek verilmesi çağrısıdır” dedi.

    Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

    1981 yılında Ardahan'da doğdum. Üniversite sıralarında sosyalist düşünce ile tanıştım ve 1999 yılından bu yana sosyalist mücadele içerisindeyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2011 Van depremi sonrasında kurulan Van Depremzedelerle Dayanışma Derneği’nin kurucu üyeliğini yaptım. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mütevelli Heyeti ve İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK üyesiyim aynı zamanda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olana kadar Türkiye Komünist Hareketinin Genel Başkanlığı görevini yürüttüm.

    UMUT TACİRLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

    Seçildiğiniz takdirde hayata geçirmeyi vadettiğiniz projeler var mı?

    İki sağ ittifakın kurulduğu, düzen partilerinin yağma ve rantı bölüşme yarışını yaptığı bu seçimlerde sosyalist seçenek olarak düzenin karşısına geçiyoruz. Bizim için sosyalist seçeneği güçlendirmek,  politik olarak düzen içinden emekçilerin oyunu almaya çalışan ama aynı zamanda emekçiler için daha da büyük sömürü planlarını hayata geçiren , mesele emekçinin hakkını almasına geldiğinde iki sağ ittifakı hemen tek bir ittifak haline dönüştüren patron partilerinin yalanlarına ve  umut tacirliğine karşı mücadeleyi seçim düzleminde de büyütmekten geçiyor. Dolayısıyla sermaye düzeninin proje yarışına girmiyoruz, bu projeciliğe karşı hem sosyalist bir kalkınma programını hem de sosyalist mücadelenin olmazsa olmazlarını örgütlemeye  ve büyütmeye çalışıyoruz. Bu seçimlerde, ihalenin, yağmanın, rantın yasaklanacağını sadece biz komünistler söylüyoruz. Belediyenin kamusal hizmet olmaktan çıkarılıp özel eli ile yapılmasına yani satılık hale getirilmesine karşı çıkıyor, belediye hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini söylüyoruz. Bu hedefler ve gerçekler, yerel ile genelin bağını kuran, emperyalizme, gericiliğe, sömürüye karşı mücadele etmeden gerçek bir kurtuluşun da olmadığını anlatan bir çağrıdır da aynı zamanda. Projeciliği reddeden bir çağrıdır.

    "KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENMEDEN DEĞİŞİM OLMAZ"

    Seçim sürecinde insanları dinlediniz.  Nasıl geçti bu süreç?

    Evet, seçim sürecinde hem yurttaşlarımızı dinledik hem de Toplumcu Yerel Yönetimler Manifestomuzu anlattık. Bu seçimlerde altını çizdiğimiz üç önemli nokta vardı. İlkini yukarıda özetledim. İki sağ ittifaka mecbur değiliz. Seçim sürecinde temel sorunların üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğimizi belirttik. Diğeri halkın örgütlülüğünün yeniden sağlanması gerçeğine çubuk büktük. Biliyoruz ki bu olmadan yani en zayıf yanımız güçlenmeden kendi kaderimizi elimize alamayacağız. Bu olmadan hep patron partileri, sağın adayları oylarımızı almak için bir bahane bulacak nitekim de hep böyle oldu. Sonuç her gün daha da geriye giden bir ülkeden başkası olmadı. Kendi gücümüze güvenmeden ve onu yaymadan en ufak bir değişim beklenemez. Üçüncü nokta ise kentlerin yağmalanması, talan edilmesi karşısında kamuculuğun, aydınlanmanın, eşitliğin altını çizdik aradaki farkları tek tek anlattık halkımıza.

    İKİ İSTANBUL VAR: BİRİ PARSELLENMİŞ, DİĞERİ YOKSUL İSTANBUL

    Seçimlere 2 gün gibi kısa bir süre kaldı. İstanbul halkına ne söylemek istersiniz?

    İki İstanbul var. İlki parsellenmiş, plazalaşmış, finans merkezi haline getirilmiş ve halk düşmanı projelerin, rantın planlarının yapıldığı, o planları yapan yağmacıların boğaza nazır evlerde günlerini gün ettikleri, kârlarını katladıkları bir İstanbul. Diğeri ise, sabahın beşinde yola düşen, yetersiz bakiyelerle bir yerden bir yere ulaşmaya çalışan, günde neredeyse 12 saat sömürülen, faturasını ödemediğinde doğal gazı kesilen ve  evde  üşüyen ya da en hayati ihtiyaçlara para ödeyerek, ölmemek için yaşayan emekçilerin İstanbul’u… Bu iki İstanbul’u kesiştirmeye bunların arasını bulmaya, bu İki İstanbul’u barıştırmaya çalışanlara, kanmayın, inanmayın diyoruz. Emekçilerin, kadınların, gençlerin ihtiyacı sömürüden, gericilikten, eşitsizlikten kurtulmaktır. Seçimlerde Bağımsız komünist adaylara verilecek her oy bu kurtuluş seçeneğine gidecektir. Boşa gitmeyen oylar da sadece o oylar olacaktır. Çağrımız sosyalist seçeneğe destek verilmesi çağrısıdır. (İstanbul/EVRENSEL)

    İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    TKP: Belediyeleri şirket gibi yönettiler, hesaplaşacağız

    TKP: Belediyeleri şirket gibi yönettiler, hesaplaşacağız

    Güldes Önkoyun: İşçilerin ve ezilenlerin sesi olmak için aday oldum

    Güldes Önkoyun: İşçilerin ve ezilenlerin sesi olmak için aday oldum

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Esenyurt’ta seçim öncesi işçilerin derdi geçim
    SONRAKİ HABER

    İZELMAN'da TİS töreni: Seçimde gereken cevabı verelim
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim, halk için, tam da iktidara "ders verme" fırsatıdır

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Tabanda çatlak tepede enerji birikmesi!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Tek adam'ın beka seçimi!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Yerel ama genel!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Brexit gölgesinde Çin-İtalya yakınlaşması

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Yıllık ücretli izin hakkını işverenin kullandırmaması söz konusu olamaz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Seçimlerin uygarlıkların yükseliş ve çöküşü ile ilişkisi nedir?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İZELMAN'da TİS töreni: Seçimde gereken cevabı verelim
    İZELMAN'da TİS töreni: Seçimde gereken cevabı verelim

    İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN’da anlaşma sağlanan toplu sözleşme için imza töreni düzenlendi.

    Cam iş kolunda sözleşme imzalandı
    Cam iş kolunda sözleşme imzalandı

    Şişecam patronuyla Kristal-İş arasında süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere'de Brexit anlaşması 3. kez oylanıyor
    İngiltere'de Brexit anlaşması 3. kez oylanıyor

    Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.

    Kadın muhtar adayları: Mahallenin sakini değil sahibi olalım
    Kadın muhtar adayları: Mahallenin sakini değil sahibi olalım

    Bakırköy’ün üç mahallesinde üç kadın muhtar adayı dayanışmayı, cesareti ve birlikte yapabilecekleri güzel işleri anlatıyor.

    "Tutanakları toplamışsak yanlışı Bağdat'tan bile döndürürüz"
    "Tutanakları toplamışsak yanlışı Bağdat'tan bile döndürürüz"

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim gecesi için hazır olduklarını anlattı.

    31 Mart yerel seçimlerinde gözler bu illerde olacak
    31 Mart yerel seçimlerinde gözler bu illerde olacak

    31 Mart yerel seçimlerinde Batıda ve Bölgede kritik iller hangileri? Dikkatle takip edilecek illeri önemli kılan nedenler neler?

    Sanatçılardan Beyoğlu Adayı Alper Taş’a destek
    Sanatçılardan Beyoğlu Adayı Alper Taş’a destek

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a çok sayıda sanatçı, yazar, şair ve aydından destek geldi.

    Buca Bağımsız Adayı Emreoğlu: Sorunlarımız ortak mücadeleyle çözülür
    Buca Bağımsız Adayı Emreoğlu: Sorunlarımız ortak mücadeleyle çözülür

    İzmir Buca Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, belediye temizlik işçilerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    Esenyurt’ta seçim öncesi işçilerin derdi geçim
    Esenyurt’ta seçim öncesi işçilerin derdi geçim

    CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, Bağlarçeşme’de işçi evine konuk oldu, sorunları ve talepleri dinledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da sanayi sitesinde Afgan işçilerin kaldığı bina yandı: 5 ölü
    Ankara'da sanayi sitesinde Afgan işçilerin kaldığı bina yandı: 5 ölü

    Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde Afgan atık kağıt işçilerinin kaldığı binada çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

    EMEP’in seçim afişi 'Erdoğan'ı rahatsız eder' diye kaldırıldı
    EMEP’in seçim afişi 'Erdoğan'ı rahatsız eder' diye kaldırıldı

    EMEP'in Maltepe'de asılan seçim afişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maltepe mitingi öncesi 'Erdoğan'ın rahatsız olacağı' gerekçesiyle kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu uzattı
    Almanya, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu uzattı

    Alman hükümeti Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararı 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzattı.

    Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tunç için yargılandığı davada 20 yıl hapis isteniyordu.

    CHP'li adayın "PKK'lı" denilen ağabeyi AKP'li çıktı
    CHP'li adayın "PKK'lı" denilen ağabeyi AKP'li çıktı

    İktidar medyasında adı "PKK ile bağlantılı" olarak geçen CHP Meclis Üyesi Adayı Fevzi Ala'nın ağabeyi Haydar Ala'nın AKP'li olduğu ortaya çıktı.

    "Zeydan Karalar şehit ailesini kovdu" haberleri yalan çıktı
    "Zeydan Karalar şehit ailesini kovdu" haberleri yalan çıktı

    CHP'nin Adana Adayı Zeydan Karalar, hakkında yapılan "Şehit ailesini salondan kovdu" başlıklı haberlerin yalan olduğunu ortaya koydu.

    Dünyaca ünlü akademisyenlerden "Barış Akademisyenleri" için çağrı
    Dünyaca ünlü akademisyenlerden "Barış Akademisyenleri" için çağrı

    Aralarında Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu 1800 akademisyen "Barış akademisyenleri"ne dönük baskılara ilişkin uluslararası çağrı yaptı.

    "Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası
    "Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası

    Hasankeyf'teki yıkım çalışmalarının yaklaşık 3-4 haftadır durma noktasına geldiği iddia ediliyor.

    Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı
    Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı

    Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçime dair mesajları sosyal medyadan paylaşıldı.

    Saadet Partisi adayı Yurdakul, tehdit nedeniyle istifa etti iddiası
    Saadet Partisi adayı Yurdakul, tehdit nedeniyle istifa etti iddiası

    Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından istifa ettiğini açıklayan Nuri Yurdakul'un iktidar tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

    Yaşam koşulları işçileri rahatsız ediyor
    Yaşam koşulları işçileri rahatsız ediyor

    Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer'in seçim çalışmasını Levent Gökçek Evrensel'e yazdı.

    Dersim’de kayyımın son günleri: Halk iradesine sahip çıkacak
    Dersim’de kayyımın son günleri: Halk iradesine sahip çıkacak

    Seçime günler kala Dersim’de sonucun ne olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Mehmet Türkmen kente dair izlenimlerini yazdı.

    Kent meclisleri ile Mersin Türkiye’ye örnek olabilir
    Kent meclisleri ile Mersin Türkiye’ye örnek olabilir

    "Bir başkan en doğru şeyleri söyleyebilir ama halktan kopuk olarak bu süreci işletirse işe yaramayacağını düşünüyorum.”

    Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz
    Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz

    İzmir Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

    HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim
    HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim

    Diyarbakır Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Bizim amacımız; bütün dinamiklerin bir arada olduğu bir yönetim biçimini mümkün kılmak.