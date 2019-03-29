Esenyurt’ta seçim öncesi işçilerin derdi geçim

Eren ERGİNE

İstanbul

Seçildiği takdirde belediyede işçilerin sesi olacağını belirten CHP Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, işçilerle buluşmaya devam ediyor. Bağlarçeşme Mahallesi’nde işçi evine konuk olan Kızılyer, işçilerin sorunlarını dinleyerek yerel yönetimlere dair önerilerini aldı.

Toplantıya katılan işçilerin çoğu son seçim de dahil AKP’ye oy vermiş. Ancak bu seçimde oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Nedenini ise ‘işsizlik ve ekonomik kriz’ diye sıralıyorlar. Toplantıda konuşan bir kadın, AKP’li olduğunu ama bu seçimde vermeyi düşünmediğini söyleyerek “Gelen faturalara bakıyorum altından kalkılacak gibi değil. Her şey zamlandı. Bir hafta pazara çıksak ikinci hafta gidemiyoruz” diye anlatıyor yaşadığı geçim sıkıntısını.

‘40 YIL SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIM’

10 yaşında çalışmaya başladığını ama 40 yıl hep sigortasız çalıştırıldığını anlatan 50 yaşındaki kadın temizlik işçisi, evlendikten sonra çalıştığı metal ve tekstil sektöründe de sigortasının yapılmadığını söylüyor. Ezilmesinin nedenini okuma yazmasının olmamasına bağlayan kadın işçi “En son evine temizliğe gittiğim kadının evinde yemekten zehirlendim o zaman sigortanın ne olduğunu anladım. Dava açtım tazminat aldım ama şunu anladım ki hak aramak para istiyor. Ara bulucuya gidiyorsun para, adliyeye gidiyorsun para, dava açıyorsun para. Eğer paran yoksa adalet de yokmuş” dedi.

BAYRAMDAN BAYRAMA KIRMIZI ET

Kıraç’ta fabrikada çalışan eşinin işsizlikten dolayı memlekete gittiğini orada ormancılık yaptığını anlatan bir başka kadın da AKP’li olduğunu söylese de oy vermeyeceğini dile getirenlerden. Gelen faturaların altından kalkamadıklarını, her şeyin çok zamlandığını pazara bile gidemez hale geldiklerini söyleyen kadın işçi “Kırmızı eti bayramdan bayrama yiyoruz, önceden insanlar paylaşırdı artık o alışkanlığımızı da yitiriyoruz” dedi. Oy verdiği AKP’nin evine çay gönderdiğini de belirten kadın “Geçen evime geldiler belediye başkan adayının selamını getirmişler. Sadece seçimden seçime geliyorsunuz onun dışında sizin bir derdiniz var mı diye sorduğunuz yok dedim. Evden kovdum” diyor.

Ancak kadınlar en çok çocukları ve onların geleceği için kaygılı. Mahallede uyuşturucu satıcılarının kol gezdiğini ifade eden kadınlar “Çocuklar evde büyüyor, sokağa çıkarmaya korkuyoruz” diyorlar. 30 bin kişinin yaşadığı mahallelerinde okul sayısının da yeteriz olduğunu anlatan kadınlar, kimi sınıflarda 65 öğrenci olduğu bilgisini veriyor ve Kızılyer’den seçilmesi halinde bunları gündeme getirmesini istiyor.

CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, yan yana gelip birlikte hareket edilirse sorunların çözülebileceğine işaret ederek “Ben seçilsem de seçilmesem de burada sizlerle olacağım. Seçilirsem de sizlerin işçilerin sözcüsü olacağım. Yine hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Esenyurt Adayı İbrahim Kızılyer: Emekçileri işin öznesi yapacağız