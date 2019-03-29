‘Toplumsal çürüme cinsel istismarı yaygınlaştırıyor’

Çocuklar için Hep Birlikte Girişimi, “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Çalıştayı Sonuç Raporu”nu açıkladı. Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan basın toplantısına Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Eğitim Sen, SES, Türk Piskologlar Derneği (TPD), Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği katıldı. Açıklamayı okuyan SES Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Aylin Akçay, çalıştay sonuçlarını paylaşarak cinsel istismarın yaygınlaşmasının sebebini “Toplumsal zorlanmanın, çözülme, çürüme ile sonuçlanmasının belirtilerindendir” diyerek açıkladı.

İstismar tartışmalarının genellikle failin alacağı ceza üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Aylin Akçay, önleme çabasının genellikle ailede verilecek eğitimle ya da aile ve çocuğun sorumluluğuna bırakıldığını belirtti. Ne tartışma ne de önleme zemini için böylesi bir çerçevenin yeterli olmayacağını vurgulayan Akçay, bu perspektif üzerinden çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri çalıştaya 29 ilden çeşitli meslek gruplarına mensup 150 kişinin katıldığını kaydeden Akçay sağlık, eğitim, kolluk, sosyal hizmet, medya ve hukuk alanındaki eksiklikleri tespit ettiklerini dile getirdi. Sağlık alanında özel bildirim mekanizmalarının kurulmasında aksaklıklar olduğunu belirten Akçay, istismar bulgularına ilişkin mesleki bilginin yetersizliğine ve kurumsal olarak yanlış bilgilendirildiğine değindi. Bildirim yapan çalışanı koruyacak önlemlerin de olmadığına dikkat çeken Akçay, eğitim sisteminde ise “Okul psikolojik danışmanlarının ve rehber öğretmenlerin istismarla ilgili çalışmalarını engelleyecek çalışma koşullarının bulunduğu, bazı durumlarda okul yöneticilerinin istismarın üzerini örttüğü, okulun itibarını çocuğun yararından önde tuttuğu, gizlilik ve mahremiyet ilkelerine gereken özenin gösterilmediği tespit edilmiştir” diye konuştu.

AİLE VE ÇOCUĞA YETERLİ DESTEK SUNULMUYOR

Kolluk sisteminde de bu konudaki eksikliklere değinen Akçay, istismarda somut delil aranması, ifadesi ÇİM’de alınan çocuklar için yargı sürecinde yeniden ifade alınması, çocuğun istismarcıyla bir araya getirilmesi, aile ve çocuğa yeterli hukuki desteğin verilmemesi, gizlilik ve mahremiyet ilkelerine gereken özenin gösterilmemesi gibi çok sayıda kritik hata yapıldığını vurguladı. ALO 183'e istismarla ilgili yapılan bildirimlerin ve ÇİM'deki raporların da Bakanlıkla paylaşılmadığını ifade eden Akçay, mülteci çocuklar söz konusu olduğumda yetersizliklerin daha gözle görülür olduğuna değindi. Bu durumda çocuk yaşta evliliklerin kayıt altına alınmaması ve yalnızlık hissinden ötürü istismarı gizleme eğitimi olduğunu belirten Akçay, toplum merkezlerinin kapatılmış olmasının büyük sorunlar yarattığını ifade etti.

'GÜVENCESİZLİK ÖRGÜTSÜZLÜK SORUNLARDAN BAĞIMSIZ DEĞİL'

Yaşanan bu sorunlarla uğraşmanın güvencesizlik, örgütsüzlük, meslek sınırlarının yöneticilerle ihlal edilmesinin önlenmesi sorunlarından bağımsız olmadığını belirten Akçay, “Bunun yanı sıra eğitimin niteliğinin her geçen gün düşmesi nedeniyle özellikle mesleğe yeni başlayan sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarında sahip oldukları haklar, çocukla ilgili yasal düzenlemeler, uygun yönlendirme kanalları, çocuğa yönelik şiddet gibi konularda yeterince bilgi sahibi olmadığı, karşılaşılan sorunların çözümünde etkisiz ve edilgen kalabildikleri gözlenmektedir” dedi.

İstismara maruz bırakılan kişininse güçsüz, yalnız ve çaresiz taraf olarak sunulmaması gerektiğinin altını çizen Akçay, medyanın çocuk odaklı ve hak temelli bir habercilik anlayışının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ceza artırımını önleyici bir çalışma gibi sunmak yerine koruyucu, destekleyici ve önleyici tedbirlerin uygulanması ve kanun hükümlerine eklenmesi gerektiğine de değinen Akçay, “Çocuğun insan haklarına odaklı ve onarıcı adalet ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuş fiziki mekanlar son derece yetersizdir. Cinsel istismara maruz kalan çocuğun ifadesi, yasa gereği tek seferde alınmalıyken defalarca ifade vermek zorunda bırakılmak çocukların travmatik biçimde etkilenmesini artırmaktadır” dedi.

BU SÜRECİ ÇOCUKLARIN LEHİNE GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Akçay, “Çocuklar için Hep Birlikte Girişimi olarak bizler, yalnızca sorunları belirlemek için değil, tespit ettiğimiz sorunların çözümüne ilişkin somut çaba sarf etmek, bu alanda çalışanların dayanışmasını örmek, birbirimize güç vermek niyetiyle bir araya geldik” dedi. Çocukların cinsel istismarının yaygınlaşmasını, “Toplumsal zorlanmanın, çözülme, çürüme ile sonuçlanmasının belirtilerindendir” diye tanımlayan Akçay, bu süreci çocukların lehine geçirmek için çalışacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)