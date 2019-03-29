Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi: Sandığa yurttaşlık sorumluluğu ile gidelim

KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Kocaeli Şubesi, Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere dair açıklama gerçekleştirdi. Şube binasında yapılan açıklamayı Şube Başkanı Erdal Karakuş okudu.

“Yerel yönetim emekçileri geçtiğimiz 5 yıl boyunca işyerlerinde mutlu olmadı” diyen Karakuş, geçen 5 yılda Kocaeli’de belediye emekçileri üzerinde tespit ettikleri en ağır sorunları şöyle sıraladı:

İşe almada objektif kriterler uygulanmamış; siyasi tercihler ve adamcılık belirleyici olmuştur.

Liyakate göre, amirlikler verilmemiş, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları çoğu Belediyede gerçekleşmemiştir.

Artık kangren haline gelen “zorla emekli edilme” uygulamaları had safhaya ulaşmış, bu konuda onur kırıcı işlemler hayata geçmiştir.

Hakkını hukuk yolu ile aramak zorunda kalan emekçiler, sürgüne gönderilmiştir.

Kurum İdari Kurulları, çoğu zaman göstermelik olarak kâğıt üzerinde kalmış, emekçilerin sorunları gündeme gelmemiştir.

Performans ve Teşvik İkramiyeleri “adil” olarak ödenmemiş, verilenler açık ve şeffaf şekilde ilan edilmemiştir.

Kadın kotası ve Kadınların amirlik kadrolarında değerlendirilmesi çok alt düzeylerde kalmıştır.

Kreş ve servis sorunu çözülmemiştir.

Zabıta ve İtfaiyecilik meslek sorunları değişmeden devam etmiştir.

Kurum Amirleri, sendikal tercihlerde “baskı, zorlama ve ithamlar” ile tarafsızlıklarını yok etmiş, Anayasal eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir.

Sosyal Denge Sözleşmelerindeki hukuksal garabetler ve eşitsiz ödemeler devam etmiştir.

Sözleşmeleri ve şirket çalışanlarının ücret eşitlemesi yapılmamıştır.

Belediye emekçilerinin 3600 ek gösterge, taban aylığının büyütülmesi, emekli olurken maaşlarının yarı yarıya düşmesi sorunu çözülmemiştir.

Kimi amirlerin, astlarına ölçüsüz, baskıcı, bezdiricin tutumları soruşturulmamış, geçiştirilmiştir.

‘SORUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Bu ağır sorunların belediyelerde iş barışını derinden zedelediğini, çalışanların kurumlarına olan inancını, enerjisini ve motivasyonunu düşürdüğünü belirten Karakuş, “Bütün bu sorunlar, gerek Belediye Emekçilerinin gerekse halk meclislerinin Belediye Hizmet organlarına eşit, adil ve bilimsel katılımı ile aşılacak, daha yaşanabilir bir kent ortaya çıkacaktır.Yeni dönemde, yukarıda belirttiğimiz tüm sorunları daimi takipçisi olacağımızı yineliyor, yerel seçimlerde, emekçilerimizi ve halkımızı tüm kent sorunlarımız çerçevesinde, işyerinde, sokağında örgütlenmeye ve sandığa yurttaşlık sorumluluğu ile gitmeye davet ediyoruz” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki tutumlarını da maddeler halinde açıklayan Karakuş şunları söyledi:

“Sendikamız;