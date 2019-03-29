Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi: Sandığa yurttaşlık sorumluluğu ile gidelim
Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı: Belediye emekçileri söz değil çözüm bekliyor.
Fotoğraf: Evrensel
KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Kocaeli Şubesi, Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere dair açıklama gerçekleştirdi. Şube binasında yapılan açıklamayı Şube Başkanı Erdal Karakuş okudu.
“Yerel yönetim emekçileri geçtiğimiz 5 yıl boyunca işyerlerinde mutlu olmadı” diyen Karakuş, geçen 5 yılda Kocaeli’de belediye emekçileri üzerinde tespit ettikleri en ağır sorunları şöyle sıraladı:
- İşe almada objektif kriterler uygulanmamış; siyasi tercihler ve adamcılık belirleyici olmuştur.
- Liyakate göre, amirlikler verilmemiş, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları çoğu Belediyede gerçekleşmemiştir.
- Artık kangren haline gelen “zorla emekli edilme” uygulamaları had safhaya ulaşmış, bu konuda onur kırıcı işlemler hayata geçmiştir.
- Hakkını hukuk yolu ile aramak zorunda kalan emekçiler, sürgüne gönderilmiştir.
- Kurum İdari Kurulları, çoğu zaman göstermelik olarak kâğıt üzerinde kalmış, emekçilerin sorunları gündeme gelmemiştir.
- Performans ve Teşvik İkramiyeleri “adil” olarak ödenmemiş, verilenler açık ve şeffaf şekilde ilan edilmemiştir.
- Kadın kotası ve Kadınların amirlik kadrolarında değerlendirilmesi çok alt düzeylerde kalmıştır.
- Kreş ve servis sorunu çözülmemiştir.
- Zabıta ve İtfaiyecilik meslek sorunları değişmeden devam etmiştir.
- Kurum Amirleri, sendikal tercihlerde “baskı, zorlama ve ithamlar” ile tarafsızlıklarını yok etmiş, Anayasal eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir.
- Sosyal Denge Sözleşmelerindeki hukuksal garabetler ve eşitsiz ödemeler devam etmiştir.
- Sözleşmeleri ve şirket çalışanlarının ücret eşitlemesi yapılmamıştır.
- Belediye emekçilerinin 3600 ek gösterge, taban aylığının büyütülmesi, emekli olurken maaşlarının yarı yarıya düşmesi sorunu çözülmemiştir.
- Kimi amirlerin, astlarına ölçüsüz, baskıcı, bezdiricin tutumları soruşturulmamış, geçiştirilmiştir.
‘SORUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’
Bu ağır sorunların belediyelerde iş barışını derinden zedelediğini, çalışanların kurumlarına olan inancını, enerjisini ve motivasyonunu düşürdüğünü belirten Karakuş, “Bütün bu sorunlar, gerek Belediye Emekçilerinin gerekse halk meclislerinin Belediye Hizmet organlarına eşit, adil ve bilimsel katılımı ile aşılacak, daha yaşanabilir bir kent ortaya çıkacaktır.Yeni dönemde, yukarıda belirttiğimiz tüm sorunları daimi takipçisi olacağımızı yineliyor, yerel seçimlerde, emekçilerimizi ve halkımızı tüm kent sorunlarımız çerçevesinde, işyerinde, sokağında örgütlenmeye ve sandığa yurttaşlık sorumluluğu ile gitmeye davet ediyoruz” dedi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki tutumlarını da maddeler halinde açıklayan Karakuş şunları söyledi:
“Sendikamız;
- Karar alma ve denetleme mekanizmalarında gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı gözeterek, yönetimleri halkın katılımına açan ve “geri çağırma” ilkesini kabul eden,
- Demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının öncelikle il genel ve belediye meclislerinde karşılık bulması gerektiğine inanan, gereğini yerine getiren,
- Yerel yönetimleri birer şirket olarak değil, halka hizmet veren kurumlar olarak gören ve yerel hizmetlerin verilmesinde kar değil, toplumsal yararı esas alan,
- Yerel hizmetlerin sunumunda özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkan,
- Başta bütçe olmak üzere yerel yönetimlerin bütün plan ve uygulamalarını toplum merkezli, eşitlikçi ve demokratik bir biçimde hazırlamayı ve uygulamanın her aşamasında, sokak, mahalle ve kent meclislerine şeffaf bir şekilde hesap vermeyi taahhüt eden,
- Üretimden tüketime kadar bütün toplumsal süreçlerin adil, eşit ve demokratik işleyişini savunan,
- Yerel yönetimleri, doğa insan yabancılaşmasının aşılmasının temel alanı olarak kabul edip, her düzeyde “tavizsiz” bir şekilde ekolojik yerel yönetim anlayışını esas alan,
- Yerellerde yaşayan halkı evrensel kültür ve gelişmelerle buluşturmaya yönelik sosyal ve kültürel katılım projeleri oluşturmayı hedefleyen,
- Özgürlükçü bir yaklaşım üzerinden çok kültürlü, çok dilli ve çok kimlikli yaşamı birer zenginlik olarak görerek birlikte yaşamı temel alan, kamusal hizmetleri herkes tarafından ulaşılabilir, nitelikli, eşit, parasız ve anadilinde sunan;
- Yurttaşlar arasında sınıfsal konum, kan bağı, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, din veya inanca dayalı hiçbir ayrımcılığa izin vermeyerek; yerelleri eşitlik idealinin yaygınlaşma alanları olarak gören,
- Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik ücretsiz sosyal ve kültürel tesisler ile kreşler, bakımevleri ve eğitim merkezleri oluşturmayı hedefleyen,
- Ulaşım, temiz su, alt yapı, ısınma, çöp vb. hizmetlerin halka doğrudan, sürekli, nitelikli ve ücretsiz ulaştırılmasını birincil görevi olarak gören,
- Kentsel dönüşüm vb. uygulamaları rant ve talan aracı olarak değil, değişik kültürlerden insanların beraber yaşayabilecekleri bir kent algısı üzerinden ele alan,
- Kentlerin toplumsal mülkiyeti olan kamusal alanları sermayenin değil, toplum ve halk yararına kullanan,
- Tüm yönetim düzeylerinde kadınların eşit temsiliyetini esas alan,
- Emekçilerin demokratik, ekonomik, sosyal ve özlük haklarına öncelik vererek çalışanları gözeten,
- Başta toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyan,
- Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz bir biçimde yaşama geçirilmesi gerektiğine inanan, yerel düzeyde bunun gereklerini yerine getiren, anlayış ve programların taşıyıcısı adaylara oy verilmesini savunmaktadır!” (Kocaeli/EVRENSEL)